'Украина работает быстро': Зеленский сообщил об усилении боевой авиации ВСУ. Видео

Наши Воздушные силы ВС Украины были усилены. Речь идет о боевой авиации, однако другие подробности президент Владимир Зеленский пока не раскрыл.

Видео дня

Соответствующее заявление глава государства сделал в традиционном вечернем обращении. Видео было опубликовано на YouTube-канале ОП в среду, 10 декабря.

"Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Спасибо. Детали пока непубличные, но постоянно добавляем сил в небе", – сказал президент.

Переговоры с США

10 декабря украинские представители обсуждали с американской командой восстановление нашей страны.

"Я хочу поблагодарить секретаря [Скотта] Бессента, Джареда Кушнера, Ларри Финка из BlackRock за полную конструктивность. Важен общий принцип – чтобы восстановление было качественным, а экономический рост после этой войны ощутимым, должна быть реальная безопасность в основе. Когда есть безопасность, все остальное есть также", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что сейчас американский мирный план окончания войны существует в виде 20 пунктов, и это "фундаментальный документ".

"Из этого документа мы развиваем еще два, по меньшей мере два документа, и первый из них – безопасности, о гарантиях безопасности для Украины с Соединенными Штатами Америки, а также экономический – о восстановлении и совместных инвестициях. Сегодня мы работали именно над экономическим документом", – рассказал Зеленский.

Вместе с ним с американцами разговаривали премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер Тарас Качка, министры Андрей Сибига и Алексей Соболев, первый заместитель МИД Сергей Кислица, а также генерал Андрей Гнатов.

"Принципы экономического документа вполне понятны, с американской стороной у нас все четко в этом, хочу поблагодарить за сегодняшнюю встречу в видеоформате. Будет план экономических мероприятий. Европа тоже с нами будет в восстановлении, обязательно. В ближайшее время планируем работу и по двум другим документам. Рустем Умеров продолжит общение", – сообщил глава государства.

Саммит "коалиции желающих"

Встреча "коалиции желающих" – более 30 государств, которые вместе с Украиной работают для безопасности на земле, в небе и на море – состоится уже в четверг, 11 декабря.

"Будем на следующей неделе координироваться с Европой и в двусторонних форматах. Украина работает быстро, каждый визит, каждые наши переговоры всегда имеют практический результат для нашей обороны, для нашей устойчивости", – отметил президент.

Новые санкции против РФ

По данным СМИ, постоянные представители стран-членов ЕС 10 декабря согласовали введение новых санкций в отношении государства агрессора.

"Сегодня же есть дополнительный санкционный шаг в Европе – будет больше санкций против российских танкеров, против всей инфраструктуры транспортировки российской нефти, и это правильно", – прокомментировал Зеленский.

В декабре Украина представит и свой пакет экономических ограничений против танкерного флота, который работает на войну. "И мы будем распространять это давление в совместных форматах с партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов", – анонсировал президент.

Он добавил, что во вторник заслушал доклад Олега Иващенко, руководителя Службы внешней разведки Украины, в частности об экономической ситуации у врага и все большей зависимости россиян от Китая.

"В российской истории еще никто не сдавал суверенитет так сильно в пользу Китая или любой другой более сильной нации. И это феноменально, как много Путин платит, чтобы только не заканчивать эту войну. Но мир все равно имеет достаточную силу, чтобы закончить эту войну – чтобы заставить Россию это сделать. Мир нужен. Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает", – сказал Зеленский.

Вопрос проведения выборов

Также глава государства разговаривал с представителями Верховной Рады Украины.

"Мы говорили предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры – в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне – говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно.

Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – сказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря заявил о том, что готов к выборам. Так он ответил на упреки из США, что власти Украины якобы "используют войну, чтобы не проводить выборы". Подчеркнем, что голосование в условиях полномасштабной войны проводить не только опасно в связи с российскими обстрелами, но и запрещено на законодательном уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!