Рубио приказал вернуть в документы Госдепа шрифт Times New Roman: что не так было с предыдущим

Государственный секретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам вернуться к использованию шрифт Times New Roman в официальной переписке. Таким образом Рубио собирается "восстановить профессионализм" и "отменить очередную расточительную программу DEI".

Об этом говорится во внутренней телеграмме ведомства от 9 декабря, направленной во все дипломатические учреждения Соединенных Штатов. С содержанием документа ознакомилось агентство Reuters.

В телеграмме Марко Рубио отметил, что типографика формирует профессионализм официального документа, а шрифт Calibri является неформальным по сравнению с Times New Roman.

Что предшествовало

В начале 2023 года Государственный департамент США под руководством Энтони Блинкена перешел на использование в документации шрифта Calibri, который считается более современным. Он не имеет засечек – декоративных угловых элементов, и является стандартным шрифтом в продуктах Microsoft.

Тогда Госдеп объяснял использование Calibri тем, что он более доступен для людей с нарушениями зрения.

Рубио назвал решение своего предшественника "расточительством"

Нынешний госсек США следует политике президента Дональда Трампа в чем-либо обвинять предыдущую администрацию и его попытке "зачистить" ненавистные ему федеральные программы DEI.

Марко Рубио назвал решение Энтони Блинкена "расточительным шагом по разнообразию".

По его словам, использование шрифта Times New Roman будет способствовать восстановлению "благопристойности и профессионализма" письменных документов.

"Чтобы восстановить благопристойность и профессионализм письменных рабочих продуктов ведомства и отменить очередную расточительную программу DEI, ведомство возвращается к Times New Roman как своего стандартного шрифта", – говорится в телеграмме

Также Рубио отметил, что такой стандарт форматирования соответствует директиве президента Дональда Трампа "Единый голос за внешние отношения Америки", и подчеркивает ответственность Министерства "за представление единого, профессионального голоса во всех коммуникациях".

Что такое политика DEI и почему против нее выступает Трамп

Политика DEI (Diversity, Equity, and Inclusion – Разнообразие, Равенство, Инклюзия) – это подход к созданию организационной культуры и рабочей среды, где ценятся различия, предоставляются равные возможности для всех, независимо от его происхождения, пола, возраста, инвалидности или других идентичностей.

Республиканец Дональд Трамп после вступления в должность в январе этого года быстро принял меры для ликвидации федеральных программ DEI и препятствовал их реализации в частном секторе и образовании, в частности путем увольнения сотрудников по вопросам разнообразия в федеральных агентствах и прекращения грантового финансирования широкого круга программ.

А поскольку шрифт Calibri был введен Госдепом США Энтони Блинкена с мыслью о людях с нарушениями зрения, то по убеждению Рубио, его также нужно ликвидировать, как часть программы DEI.

