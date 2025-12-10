По результатам дискуссии на ВСК и направления нами в НБУ конкретных фактов относительно возможного невыполнения банками обязанностей в сфере финансового мониторинга в отношении лиц, которые внесли залоги для фигурантов дела Миндича, и их финансовых операций — НБУ проведет проверку таких банков относительно полноты соблюдения ими требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

P.S. Уже не зря собирались.