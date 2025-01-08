'Скучно. Как спарринг': российскому экс-чемпиону не понравилось, как Усик побил Фьюри в реванше

Российский боец смешанных единоборств Олег Борисов раскритиковал Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) за реванш 21 декабря. Экс-чемпион так называемого Absolute Championship Akhmat выразил мнение о том, что поединок украинца и британца якобы прошел неинтересно и скучно.

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Об этом Борисов заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. По словам 39-летнего уроженца Костромы, мастерство Усика и его превосходство над соперником не поддается сомнению, однако в отличие от первого боя в мае в поединке не произошло каких-то ярких событий.

"Усик – великий мастер, но скучно. Не такого ты ждешь от тяжеловесов. Красавчик, лучший в мире, но хотелось бы повеселее. Для меня его бой с Фьюри выглядел как спарринг. В первом бою был нокдаун, было весело. Тайсона спас рефери. Если бы Усик всадил пару-тройку ударов, Фьюри было бы еще тяжелее. Второй бой был скучный. Я оцениваю как зритель. Но техника Усика говорит за себя", – сказал Борисов.

Ранее эск-чемпион мира Майрис Бриедис посоветовал Усику завершить карьеру. В то же время в СМИ появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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