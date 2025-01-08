Сказано, что должен сделать Усик, чтобы превзойти Али и Тайсона

Объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО) стоит завершить карьеру после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Это сделает украинца величайшим боксером в истории, а также оставит его непобежденным в двух тяжелых весовых категориях.

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Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис. По словам латвийца, многие даже самые великие чемпионы не сумели вовремя закончить карьеру, чтобы остаться не только великим, но и действительно разумным спортсменом.

"Я бы на месте Александра закончил. Потому что, к сожалению, у всех великих чемпионов есть вот эта проблема – во время уйти. Этого не сделали ни Майк Тайсон, ни Мохаммед Али... Если Александр сейчас правильно пойдет и найдет эту грань, когда надо уйти, он не просто станет одним из самых умных боксеров. Ну, просто он может выйти пропустить удар от Дюбуа и все рассыплется, как карточный домик", – сказал Бриедис.

Накануне появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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