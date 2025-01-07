Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

"Чемпион в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Баду Джек (28-3-3, 17 КО) может стать следующем соперником Александра Усика (23-0, 14 КО). При этом поединок готовят именно в крузервейте, возвращение в которой ранее анонсировал сам украинский спортсмен.

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Об это со ссылкой на собственные источники сообщает портал World Boxing News. Джек должен был выступить в промежуточном бриджервейте с канадцем Райаном Розицки (20-1-1, 19 КО). Однако теперь представители шведского боксера хотят запросить у WBC разрешения провести бой с Усиком, договорившись о том, чтобы североамериканец согласился подождать возможности оспорить титул.

Потрошитель, как называют Джека, хочет поквитаться за поражение Усику на чемпионате Европы 2006 года в болгарском Пловдиве. 41-летний боксер также мечтает сразится с украинцем после того, как он стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

При этом Усику уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа. Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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