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Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

"Чемпион в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Баду Джек (28-3-3, 17 КО) может стать следующем соперником Александра Усика (23-0, 14 КО). При этом поединок готовят именно в крузервейте, возвращение в которой ранее анонсировал сам украинский спортсмен.

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Об это со ссылкой на собственные источники сообщает портал World Boxing News. Джек должен был выступить в промежуточном бриджервейте с канадцем Райаном Розицки (20-1-1, 19 КО). Однако теперь представители шведского боксера хотят запросить у WBC разрешения провести бой с Усиком, договорившись о том, чтобы североамериканец согласился подождать возможности оспорить титул.

Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик
Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

Потрошитель, как называют Джека, хочет поквитаться за поражение Усику на чемпионате Европы 2006 года в болгарском Пловдиве. 41-летний боксер также мечтает сразится с украинцем после того, как он стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик
Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

При этом Усику уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа. Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Не с Дюбуа и не в супертяжах: СМИ выяснили, с кем может подраться Усик

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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