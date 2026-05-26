Результат боя Усик – Верховен попал под подозрение

Рико Верховен заявил, что у его команды возникли вопросы к судейским запискам по ходу боя с Александром Усиком. Нидерландский боец признался, что после восьми раундов считал себя победителем поединка, однако официальные оценки показывали равенство.

Видео дня

Об этом Верховен рассказал в эфире шоу Ариэля Хельвани. По словам спортсмена, после первых четырех раундов его удивили открытые судейские карточки.

"Мы увидели счет и нам сказали, что все ровно. Я чувствовал, что веду как минимум 3:1, но ладно, счет был равный. Затем после восьмого раунда нам снова показали карточки и снова было равенство. Это начало казаться подозрительным", – сказал Рико..

Боец добавил, что, по его мнению, он работал активнее соперника и пропускал меньше ударов.

"Я чувствовал, что выигрываю эти раунды. Я работал больше, пропускал меньше и чаще доставал его ударами. Возможно, мне нужно было делать еще больше, потому что на меня смотрели через защитную призму бокса, а я был человеком со стороны", – отметил нидерландец.

Также Верховен сослался на статистику комментаторов. По его словам, к десятому раунду преимущество оценивалось как 8:2 в его пользу, тогда как официальные записки оставались равными.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Во время флеш-интервью египетская публика недовольно засвистела, услышав слова украинского боксера про обстрел Киева.

Позже Турки Аль аш-Шейх назвал следующего соперника для нашего соотечественника.

Также были опубликованы яркие фотографии с одного из самых сложных поединков для Усика. По мнению Александра Красюка, в том, что поединок прошел на нервах и все уже верили в победу Верховена, полная заслуга именно Рико.

При этом бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью резко высказался о спорной остановке поединка, заявив, что бой не должен был заканчиваться решением рефери.

Кроме того, на камеру попало, что происходило с Екатериной Усик во время боя с Верховеном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!