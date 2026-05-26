Глобальный демографический крах. Пустые родильные дома.

Турция в 2025 году объявила "Год семьи". Запустили программы, выплаты, беспроцентные кредиты молодым парам.

Соціальна реклама на кожному кроці. Президент особисто виступає на форумах про традиційні цінності.

Результат за рік: шлюбів стало менше на 3%. Розлучень більше на 2.6%. Народжуваність впала до 1.42. Історичний мінімум.

Прочитав у Wall Street Journal аналітичний матеріал Джозефа Стернберга про катастрофічне падіння народжуваності на планеті.

І кожен пояснює це по-своєму.

Консерватори кажуть: проблема в кризі шлюбу і традиційних ролей. Прогресисти кажуть: дорогі дитсадки і відсутність декретних. Екологи кажуть: люди не хочуть народжувати в світі, який горить.

"Народжуваність стрімко падає всюди" - констатує Стернберг. Навіть у країнах, які вважалися зразками соціальної підтримки, жінки відмовляються народжувати.

Південна Корея опустилася до історичного мінімуму в 0.72 дитини на жінку, а Європа впевнено прямує слідом.

Уряди витрачають мільярди доларів на стимулювання, але крива народжуваності продовжує летіти вниз.

Перрі ставить просте питання. Якщо причини такі, чому жодна політика не працює?

Економісти десятиліттями вірили, що добробут вирішує все. Сучасні чиновники нагадують геніїв, які намагаються вилікувати безпліддя безкоштовним проїздом у громадському транспорті, щиро дивуючись відсутності черг у пологових будинках.

"Гроші не можуть це виправити" - пише автор. Причина лежить значно глибше за рівень доходів чи вартість нерухомості.

Стернберг наводить тезу: ми побудували суспільство, де комфорт став вищою цінністю, а відповідальність головним ворогом.

Гіперіндивідуалізм перетворив дітей на фінансовий пасив і загрозу для особистої свободи. "Це криза сенсу. Люди втратили велику ідею, заради якої варто жертвувати своїм часом, сном та кар'єрою."

Польща 2020 року посилила заборону абортів. Логіка консерваторів: менше абортів дорівнює більше дітей.

Результат до 2024 року народжуваність впала до 1.099. Найнижча в Європейському Союзі. Програма "800+" (виплати на дітей) не зупинила падіння.

Перрі цитує дослідника Джона Берна-Мердока з Financial Times. Він знайшов кореляцію падіння народжуваності зі смартфоном. Але і це не пояснює все. Бо у Британії розмір сім'ї почав скорочуватись разом з масовим поширенням телебачення у 1950-х.

Між 1851 і 1951 роком населення Англії і Уельсу подвоїлось. У значно гірших умовах. Тіснота, висока дитяча смертність, спільні туалети на під'їзд.

Сьогодні з усіма зручностями світу люди не хочуть мати дітей. Що б не відбувалось, моя інтуїція каже, що це не вкладається в жодну мейнстрімну політичну ідеологію.

В Україні почалось обговорення статусу багатодітних, виплат, повернення жінок з-за кордону. Логіка та сама, що в Туреччині і Польщі. Дамо гроші, дамо статус, повернемо народжуваність.

Туреччина дала. Не спрацювало. Польща дала. Не спрацювало. Угорщина витрачає мільярди на пронаталістську політику двадцять років. Не спрацювало.

Коли мета твого існування це чергова подорож та бездоганний профіль у соцмережах, дитина виглядає як перешкода у твоєму ідеальному життєвому плані.

Сучасна людина просто не бачить сенсу продовжувати свій рід, бо її власне его заповнило весь доступний простір.

Для України цей тренд майже вирок. Поєднання війни та глобальної демографічної кризи створює ідеальний шторм.

Ми сподіваємося на відбудову та економічне диво після війни, але забуваємо базову математику: заводи, стартапи та системи не працюють без людей.