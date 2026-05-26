Налог на посылки с Temu и AliExpress откладывается: нардепы не поддержали отмену льготы

Верховная Рада провалила правки к законопроекту №12360, которые предусматривали отмену льготы на международные посылки до 150 евро, поэтому заказы с AliExpress и Temu пока не будут облагаться 20% НДС и не подорожают. В то же время эти изменения планируют вынести в отдельный законопроект, который может заработать с 2027 года и ввести налогообложение большинства международных отправлений.

О соответствующем голосовании депутатов сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Сегодня в Украине действует правило, по которому международные посылки для личного пользования стоимостью до 150 евро не облагаются НДС. Именно благодаря этой норме украинцы могут заказывать товары на зарубежных маркетплейсах без дополнительных налоговых платежей. Новость дополняется...