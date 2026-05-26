Виталий Козловский с забавным лицом стал новым мемом. Вирусное фото

Певец Виталий Козловский неожиданно стал героем нового вирусного мема в украинском Threads. Пользователи соцсети массово начали публиковать шутки со стоп-кадром из будущего клипа артиста "Краса та розлука", где он с забавным выражением лица выглядывает между металлическими перегородками.

Именно этот кадр быстро разлетелся по сети и превратился в шаблон для шуток о бытовых ситуациях, работе, транспорте и даже комарах. Мем настолько набрал популярность, что его начал комментировать и сам Козловский.

Одной из самых популярных шуток стало сообщение: "Комар, который смотрит на меня сквозь москитку".

Именно этот вариант особенно понравился самому артисту. Виталий Козловский самоиронично отреагировал на мем и написал: "Я реально здесь похож на комара".

Также украинцы активно распространяют и другие варианты мема:

"Я: захожу в Brocard. Продавщица в первую же секунду".

"С каким выражением лица я слушаю совет "просто расслабить мозг и ни о чем не думать", когда в моей голове крутится песня, которую я услышал три дня назад в маршрутке".

"Это пассажир Укрзализныци с верхней полки, с которым ты не поменялся местами".

"Когда на работе сказали сделать задачу (за которую мне платят):"

"Жена приготовила ужин, но сказала, чтобы я доел вчерашний рис. С каким лицом я смотрю в кастрюлю со вчерашним рисом".

Стоит отметить, что клип к переведенной на украинский язык песне "Краса та розлука" еще недоступен в сети, а сам Виталий Козловский в своих соцсетях публикует лишь короткие нарезки со съемок.

