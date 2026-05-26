Сколько стоит выпускной в 2026 году: средний бюджет достиг четырех "минималок"

В 2026 году в Украине выпускные существенно подорожали, средняя стоимость составляет около 34 300 грн, что примерно на 25% больше чем в прошлом году и составляет почти 4 минимальных зарплаты (8647 грн). Стоимость обусловлена резким ростом цен на макияж и прическу (+37,5%), аренду залов (+30,8%), аксессуаров, обуви и платьев. Самые дорогие выпускные сейчас в Киеве и Львове (28-35 тыс. грн), тогда как в областных центрах это 18-24 тыс. грн.

Об этом говорится в исследовании от Emporium. Средний бюджет выпускного существенно вырос по сравнению с прошлым годом и уже приблизился к отметке в десятки тысяч гривен на одну семью.

В 2026 году средняя стоимость подготовки и празднования выпускного в Украине составляет примерно 34 300 грн. Для сравнения в 2025 году средний бюджет составлял около 27 350 грн, а за год расходы выросли примерно на 25,4%. Таким образом, выпускной стабильно переходит в категорию событий с высокой финансовой нагрузкой для родителей.

Рост общей стоимости выпускного связывают с инфляцией, подорожанием услуг в сфере красоты, аренды и организации мероприятий, а также логистическими расходами. Больше всего за год подорожали отдельные составляющие подготовки:

макияж и прическа – +37,5%;

аренда банкетных залов – +30,8%;

аксессуары – +28%;

обувь – +26,7%;

выпускные платья – +25%.

Именно эти категории формируют значительную часть бюджета выпускного вечера, особенно в крупных городах. Цена выпускного в Украине существенно отличается в зависимости от региона, формата празднования и доступности услуг.

В крупных городах средний бюджет на одного человека составляет 28 000 – 35 000 грн. Основные расходы приходятся на банкетные залы, услуги стилистов и визажистов, аренду транспорта и организацию праздничного вечера.

В городах вроде Полтавы, Винницы, Житомира средний бюджет составляет 18 000 – 24 000 грн. Наибольшая доля расходов – банкет и транспорт. В городах Харьков, Запорожье и Днепр выпускной стоит в среднем 15 000 – 19 000 грн. Здесь популярны сокращенные форматы празднования и компактные локации, часто с учетом условий безопасности.

Самый низкий бюджет зафиксирован в небольших населенных пунктах – 9 000 – 13 000 грн на одного человека. Причины – ниже стоимость услуг и возможность праздновать в более простых форматах или на открытых локациях. Кроме роста стоимости, заметно меняется и подход к празднованию.

Выпускные все чаще отходят от традиционных громких банкетов и становятся более символичными и эмоциональными. Среди ключевых трендов 2026 года:

weekend-trip вместо ресторана – короткие путешествия с классом или друзьями;

– короткие путешествия с классом или друзьями; онлайн-форматы для выпускников, находящихся за рубежом;

для выпускников, находящихся за рубежом; благотворительные инициативы и сборы в поддержку ВСУ;

и сборы в поддержку ВСУ; символические подарки школе вместо дорогих презентов педагогам.

