'Рефери спас': российский тренер высказался о победе Усика над Фьюри

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне тренер Рамазан Исмаилов назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Россиянин при этом выразил уверенность в том, что бой 18 мая должен был завершиться нокаутом британца в девятом раунде, когда его спас рефери.

Об этом Исмаилов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Специалист подчеркнул, что его удивил уровень готовность Фьюри к поединку против украинца. Тайсон извлек уроки из своего провального выступления с Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО) и продемонстрировал хороший бок.

"Тайсон Фьюри меня удивил тем, что очень конкурентно смотрелся в бою. Он расцвел после провального выступления с Нганну, когда не смог справиться с соперником, у которого нулевой опыт в профессиональном боксе. Усик – человек с характером. Функционально он отработал на все 100 и добился своего. Даже можно сказать, что нокаутировал Фьюри. Рефери британца спас. Усик – один лучших боксеров мира вне зависимости от веса", – сказал Исмаилов.

29 мая была официально названа дата реванша Александра и Тайсона. Пока неизвестно, будут ли стоять на кону второго боя все пояса.

Планировалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

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