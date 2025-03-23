Ребров вернул лучшего нападающего. Опубликована заявка сборной Украины на решающий матч с Бельгией в Лиге наций

Сборная Украины огласила заявку на ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Встреча состоится сегодня в Генке на стадионе Cegeka Arena, начало – в 21:45 по киевскому времени. Уже стало известно, какие телеканалы покажут этот матч.

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Главной новостью стало возвращение в состав Артёма Довбика. Лучший нападающий команды пропустил первую встречу из-за вирусного заболевания, но теперь готов помочь сборной в решающем поединке.

В заявку вошли:

Вратари: Андрий Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

Андрий Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник. Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Зинченко.

Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Зинченко. Полузащитники: Егор Назарина, Иван Калюжный, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков.

Егор Назарина, Иван Калюжный, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков. Форварды: Артём Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Украинская команда подходит к матчу в боевом составе и постарается удержать преимущество, добытое в первой игре.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу одержала впечатляющую победу над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в Лиге А Лиги наций. Проигрывая 0:1 после первого тайма, украинцы забили трижды за 12 минут во второй половине встречи и добились победы – 3:1. Голами отметились Ромелу Лукаку, Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Ранее свой прогноз на ответный матч Бельгия – Украина в Лиге наций сделали букмекеры.

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