Ребров вернул лучшего нападающего. Опубликована заявка сборной Украины на решающий матч с Бельгией в Лиге наций
Сборная Украины огласила заявку на ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Встреча состоится сегодня в Генке на стадионе Cegeka Arena, начало – в 21:45 по киевскому времени. Уже стало известно, какие телеканалы покажут этот матч.
Главной новостью стало возвращение в состав Артёма Довбика. Лучший нападающий команды пропустил первую встречу из-за вирусного заболевания, но теперь готов помочь сборной в решающем поединке.
В заявку вошли:
- Вратари: Андрий Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.
- Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Зинченко.
- Полузащитники: Егор Назарина, Иван Калюжный, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков.
- Форварды: Артём Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.
Украинская команда подходит к матчу в боевом составе и постарается удержать преимущество, добытое в первой игре.
Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу одержала впечатляющую победу над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в Лиге А Лиги наций. Проигрывая 0:1 после первого тайма, украинцы забили трижды за 12 минут во второй половине встречи и добились победы – 3:1. Голами отметились Ромелу Лукаку, Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.
Ранее свой прогноз на ответный матч Бельгия – Украина в Лиге наций сделали букмекеры.
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