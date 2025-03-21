Где смотреть Бельгия – Украина: расписание трансляций матча плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу проведет 23 марта ответный матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии за право сыграть в элитном дивизионе в следующем розыгрыше турнира. После победы 3:1 в испанской Мурсии подопечные Сергея Реброва отправятся в гости к сопернику.

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Поединок примет стадион "Сегека-Арена" в Генке. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Болельщики смогут поддержать украинских футболистов благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир будет доступен на каналах "Megogo Футбол 1" и "Megogo Спорт", который можно найти в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Внимание! С марта 2025 года матчи национальной сборной Украины не транслируются на региональных каналах "Суспильного".

Трансляцию встречи "сине-желтых" в Генке будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Прогноз на матч Бельгия – Украина называет явным фаворитом хозяев поля. Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,60. А показатели на успех "сине-желтых" достигают уровня 6,50.

Как сообщал OBOZ.UA, стадион в испанской Мурсии ярко исполнил гимн Украины перед матчем Лиги наций между командой Сергея Реброва и Бельгией.

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