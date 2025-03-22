Букмекеры сделали прогноз на ответный матч Бельгия – Украина в Лиге наций

Сборная Бельгии по футболу считается абсолютным фаворитом перед ответной игрой плей-офф Лиги наций против команды Украины. Ставка на победу команды Руди Гарсии составляет 1.50, что подчеркивает уверенность букмекеров в успехе хозяев поля.

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Ничья оценивается в 4.50, а победа Украины — в 6.20, что указывает на трудности, с которыми может столкнуться подопечные Сергея Реброва в ответном матче.

Букмекеры также предлагают ставки на двойной шанс, где ставки на победу Бельгии или ничью (1.12) явно указывают на минимальные шансы Украины, а вероятность победы любой из команд (1.21) оставляет пространство для неожиданных исходов. Ставка на ничью или победу Украины оценивается в 2.61, что показывает, что букмекеры всё же дают украинцам некоторые надежды на успешный результат.

Что касается ставок на общее количество голов, то коэффициенты на "Under 2.5" (меньше 2.5 голов) равны 2.12, а на "Over 2.5" (больше 2.5 голов) — 1.61. Это говорит о том, что букмекеры считают маловероятным высокоскоростной и результативный матч, с акцентом на более оборонительный стиль игры.

Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют в матче. Коэффициент на этот исход составляет 1.79, а на то, что хотя бы одна команда не забьет — 1.88, что указывает на вероятность плотной обороны, особенно со стороны Украины, которая будет стараться не допустить большого количества голов в ответной игре.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу одержала впечатляющую победу над Бельгией в первом матче плей-офф за право выступать в Лиге А Лиги наций. Проигрывая 0:1 после первого тайма, украинцы забили трижды за 12 минут во второй половине встречи и добились победы – 3:1. Голами отметились Ромелу Лукаку, Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Напомним, что ответная встреча Украина – Бельгия за право сыграть в элитном дивизионе в следующем розыгрыше Лиги наций состоится в воскресенье, 23 марта . Поединок примет стадион "Сегека-Арена" в Генке. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Уже стало известно, какие телеканалы покажут этот матч.

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