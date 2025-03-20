Три гола подряд! Украина перевернула матч и крупно обыграла Бельгию в плей-офф Лиги наций. Видео

Сборная Украины по футболу обыграла команду Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций. Номинально домашний поединок в испанской Мурсии завершился со счетом 3:1.

Видео дня

С первых минут наши футболисты попытались обозначить территориальное преимущество. Бельгийцы никак не могли войти в свою первую атаку, пять минут проведя в обороне.

На 6-й минуте после элегантной передачи Конопли пяткой запустил Цыганков, и Роман Яремчук опасно пробивал по воротам Куртуа. Подопечные Руди Гарсии выглядели несколько дезориентированы, в то время как украинцы продолжали прессинговать.

Лишь к 12-й минуте наши соперники смогли организовать позиционное нападение, закрепившись на половине поля "сине-желтых". Постепенно Бельгия смогла найти свой ритм, устроив небольшой штурм.

На 25-й минуте Сергей Ребров был вынужден сделать замену, после того, как Ефим Конопля получил травму ноги. На поле вышел Алексей Сыч.

Матч продолжался в невысоком темпе. Украинская сборная отдала инициативу сопернику, сосредоточившись на контратаках. Постепенно начинал сказываться класс бельгийцев. Украина работала без мяча, все больше и больше защищаясь. В одном из моментов Лунину пришлось по футзальному ногой выносить круглый снаряд из своей штрафной.

Бельгия старалась вертикальными передачами вывести своих форвардов на ударную позицию и местами это работало очень неплохо. Лукаку и де Кетеларе пытались пробить нашего вратаря.

На 40-й минуте счет был открыт. Цыганков сфолил на Троссарде. Штрафной взялся исполнять Де Брейне и сделал это мастерски. После его подачи Ромелу Лукаку головой подправил мяч в сетку.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Бельгия атаковала большими силами, не позволяя нашим соотечественникам ничего сделать в нападении. Тибо Куртуа стоял практически без работы.

На 59-й минуте Украина получила редкую возможность на штрафной удар, но "выстрел" Зинченко пришелся в штангу.

Ключевой момент случился на 62-й минуте, когда на поле вышел Алексей Гуцуляк. Спустя четыре минуты полузащитник "Полесья" обокрал Де Винтера и сравнял счет.

Это дало невероятный эмоциональный всплески команде из Украины. Бельгийцы занервничали, стали допускать ляпы в обороне, которые сполна использовали Ванат и Забарный.

С интервалом в 6 минут в ворота Куртуа влетело две гола.

Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Генке на "Кристал Арене".

Напомним, что в своей истории Украина и Бельгия встречались лишь один раз на Евро-2024. Встреча 26 июня на "Штутгарт Арене" в Германии завершилась со счетом 0:0.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!