Как Украина за 12 минут сотворила фантастику в матче с Бельгией: видео голов

Сборная Украины по футболу одержала впечатляющую победу над Бельгией в плей-офф Лиги наций, перевернув ход матча всего за 12 минут. Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми, они смогли добыть необходимый результат.

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На 66-й минуте Алексей Гуцуляк сравнял счет, воспользовавшись ошибками обороны соперника. Уже через семь минут Владислав Ванат вывел Украину вперед, хладнокровно реализовав выход один на один.

Окончательную точку в матче поставил Илья Забарный, забив третий мяч на 78-й минуте после удачного розыгрыша углового.

Украина совершила невероятный камбэк, сумев переломить ход игры после пропущенного гола в первом тайме. Бельгия пыталась вернуться в игру, но оборона украинцев выстояла под натиском атак.

Таким образом, команда Сергея Реброва оформила яркую победу и имеет отличные шансы на выход в элитный дивизион А перед ответной игрой, которая запланирована на 23 марта.

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