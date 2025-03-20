Как Украина за 12 минут сотворила фантастику в матче с Бельгией: видео голов
Сборная Украины по футболу одержала впечатляющую победу над Бельгией в плей-офф Лиги наций, перевернув ход матча всего за 12 минут. Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми, они смогли добыть необходимый результат.
На 66-й минуте Алексей Гуцуляк сравнял счет, воспользовавшись ошибками обороны соперника. Уже через семь минут Владислав Ванат вывел Украину вперед, хладнокровно реализовав выход один на один.
Окончательную точку в матче поставил Илья Забарный, забив третий мяч на 78-й минуте после удачного розыгрыша углового.
Украина совершила невероятный камбэк, сумев переломить ход игры после пропущенного гола в первом тайме. Бельгия пыталась вернуться в игру, но оборона украинцев выстояла под натиском атак.
Таким образом, команда Сергея Реброва оформила яркую победу и имеет отличные шансы на выход в элитный дивизион А перед ответной игрой, которая запланирована на 23 марта.
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