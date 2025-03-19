У сборной Украины возникли серьезные проблемы перед матчем с Бельгией в Лиге наций

Перед матчем сборной Украины по футболу с Бельгией в Лиге наций "желто-синяя" команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Главный тренер Сергей Ребров рассказал, что ключевой форвард команды Артем Довбик заболел.

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У 27-летнего нападающего итальянской "Ромы" высокая температура, вызванная инфекцией. Он не принимал участия в тренировке, и его участие в игре остается под вопросом.

"К сожалению, накануне Довбик обратился с большой температурой. К сожалению, это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Перед матчем посмотрим, но 19 марта он не тренируется в общей группе", – сообщил Ребров на пресс-конференции.

Также Сергей Станиславович подтвердил вторую потерю - защитник Максим Таловеров приехал в расположение сборной с травмой и уже отправился назад в клуб.

Ребров уточнил, что несмотря на эти неприятные новости, остальные футболисты продолжают подготовку к встрече с бельгийцами. Тренер отметил, что команда настроена на борьбу и все в команде понимают важность предстоящих матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу в четверг, 20 марта, проведет первый матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше Лиги наций в элитном дивизионе А, где наши выступали в сезоне 2019/2020. Соперниками "сине-желтых" в стыковых поединках станут бельгийцы.

Первая номинально домашняя встреча для подопечных Сергея Ребров состоится на поле стадиона в Мурсии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – 21:45 по киевскому времени.

Перед встречей появилась важная информация про изменение в телетрансляции.

Также свой прогноз на игру сделал искусственный интеллект, предсказав точный счет.

Свой прогноз опубликовали и букмекерские конторы.

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