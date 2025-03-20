Ребров вычеркнул из состава сборной Украины лучшего нападающего на матч с Бельгией

Нападающий римской "Ромы" Артем Довбик не поможет сборной Украины в первом матче плей-офф Лиги наций с командой Бельгии за право сыграть в элитном дивизионе А в следующем розыгрыше турнира. Накануне стало известно, что 27-летний бомбардир поймал вирус, из-за чего у него резко поднялась температура.

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Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), который опубликовал официальную заявку "сине-желтых" на игру 20 марта. Кроме Довбика, который забил уже 15 голов в нынешнем сезоне за свой клуб, также не примет участия в игре защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь.

Заявка сборной Украины на матч против Бельгии

1. Андрей Лунин, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Алексей Сыч, 5. Александр Сваток, 6. Иван Калюжный, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Егор Назарина, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Отметим, что встреча состоится в испанской Мурсии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины объявила об историческом событии, которое произойдет летом нынешнего года.

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