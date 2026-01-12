'Просто издевается': у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжело весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ничем не рискует, вызывая на поединок Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Украинец на несколько голов превосходит американского оппонента, который, к тому же, уже прошел свой пик и находится не в лучшей форме.

Такое мнение в интервью порталу Seconds Out выразил Джон Фьюри – отец Цыганского короля Тайсона Фьюри (33-2-1, 24 КО). По его словам, Усик будет безусловным фаворитом против Бронзового бомбардировщика, как называют Уайдера.

"Уайлдеру нужно уйти на пенсию, прежде чем он получит необратимые повреждения. На мой взгляд, Усик просто издевается, желая драться с Уайлдером. Человек, давно прошедший пик своей карьеры, у него нет сил, он больше не может выдерживать удары, он просто уничтоженный. Могу сказать, что даже я не опозорился бы, желая драться с таким человеком, как Деонтей Уайлдер, обладая способностями Усика", – сказал Фьюри-старший.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

