УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Просто издевается": у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
'Просто издевается': у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжело весе Александр Усик (24-0, 15 КО) ничем не рискует, вызывая на поединок Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО). Украинец на несколько голов превосходит американского оппонента, который, к тому же, уже прошел свой пик и находится не в лучшей форме.

Видео дня

Такое мнение в интервью порталу Seconds Out выразил Джон Фьюри – отец Цыганского короля Тайсона Фьюри (33-2-1, 24 КО). По его словам, Усик будет безусловным фаворитом против Бронзового бомбардировщика, как называют Уайдера.

"Просто издевается": у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером

"Уайлдеру нужно уйти на пенсию, прежде чем он получит необратимые повреждения. На мой взгляд, Усик просто издевается, желая драться с Уайлдером. Человек, давно прошедший пик своей карьеры, у него нет сил, он больше не может выдерживать удары, он просто уничтоженный. Могу сказать, что даже я не опозорился бы, желая драться с таким человеком, как Деонтей Уайлдер, обладая способностями Усика", – сказал Фьюри-старший.

"Просто издевается": у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Кроме того, американец подтвердил проведение переговоров с украинцем об очном поединке в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

"Просто издевается": у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером
"Просто издевается": у Фьюри наехали на Усика из-за боя с Уайлдером

Менеджер украинца Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения нашего соотечественника на ринг. А The Ring определил Усика как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно решил отказаться от сотрудничества с саудовскими организаторами боев. После этого украинец обратился с призывом по этому поводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!