Где в Украине можно встретить бурых медведей, волков и рысей

Современная фауна Украины прошла длительный путь трансформации: от бескрайних доисторических лесов, где жили даже агрессивные росомахи, до фрагментированных экосистем настоящего. Когда-то медведи и волки были хозяевами всей территории – от Полесья до крымских гор, однако деятельность человека значительно сузила их жизненные пространства.

Сегодня встреча с большим хищником в дикой природе является редкостью, а некоторые виды, например тур или тарпан, навсегда исчезли из нашего ландшафта. Поскольку полномасштабная война вызвала значительное шумовое загрязнение, минирование территорий и разрушение биотопов, реальные ареалы обитания хищников могли существенно сместиться или сократиться.

Однако ученые продолжают отслеживать миграции тех, кто сумел выжить рядом с людьми, пишет BBC News Украина со ссылкой на слова зоолога, специалиста по млекопитающим Игоря Дикого.

Предлагаем узнать, где на территории Украины можно встретить хищников. Важно заметить, что данные по распространению животных, приведенные на картах WWF, актуальны по состоянию на начало 2022 года. Из-за российской войны животные могли мигрировать и изменить ареалы обитания.

Где в Украине обитают бурые медведи

До XVII века этот могучий зверь встречался даже в степях вблизи Очакова, но сегодня его территория ограничена преимущественно Карпатами. За последние полвека украинская популяция сократилась с 1300 до примерно 300 особей. Медведи предпочитают труднодоступные участки – старым лесам, малинникам и высокогорным хребтам, таким как Горганы, Свидовец и Черногора.

Интересным явлением является возвращение медведей в Чернобыльскую зону отчуждения, где их стали фиксировать фотоловушки впервые за почти столетие. В то же время на Полесье постоянных групп нет – там изредка появляются лишь отдельные "гости" с территории Беларуси.

Где в Украине обитают рыси

Рысь – один из самых скрытных обитателей украинских лесов. Ее популяция в Украине насчитывает около 500 особей: 400 обитают в Карпатах, а еще 100 – в полесских массивах. Это животное выбирает лесистые хребты с выходами скал, где оно может незаметно наблюдать за склонами.

Несмотря на то, что рысь может поселяться неподалеку от человеческих поселений, увидеть ее собственными глазами практически невозможно. Благодаря феноменальному слуху и обонянию она покидает опасную зону задолго до приближения человека, оставляя после себя лишь характерные следы на тропах.

Где в Украине обитают волки

Волки – самая многочисленная и гибкая группа крупных хищников в Украине, их количество составляет около 2 тысяч голов. Больше всего волчьих стай сосредоточено на севере и западе страны. В отличие от медведей, волки избегают слишком глубоких снегов и часто держатся вблизи сел, где удобнее передвигаться по дорогам и легче найти пищу.

Ученые отмечают, что отношение к волку как к "вредителю" является устаревшим. В здоровых экосистемах, где на животных не охотятся постоянно (например, в зоне отчуждения), волки ведут себя рационально: они долго остаются возле добычи, не убивая лишнего. Постоянный стресс от охоты заставляет стаи часто мигрировать и уничтожать больше дичи, чем они успевают потребить.

Зоолог Игорь Дикий объясняет, что из-за постоянного отстрела украинские волки находятся в стрессе и вынуждены нерационально использовать добычу, часто убивая больше копытных, чем могут съесть. Именно поэтому в лесных хозяйствах их воспринимают как вредителей, ведь такое поведение является следствием нарушенной экосистемы.

В то же время в Чернобыльской зоне, где волков не преследуют, они ведут себя иначе: долго остаются возле добычи и не убивают новых животных. Ученый подчеркивает, что регуляция численности волков должна базироваться на научном подходе с учетом конкретных условий и реального влияния на экосистему.

