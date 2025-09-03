Промоутер на фоне ультиматума Усику ответил на вопрос, проведет ли украинец еще один бой в 2025 году

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не вернется на ринг до конца нынешнего года. Несмотря на требование провести переговоры по организации боя с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО), наш соотечественник запросил для себя медицинское исключение, продемонстрировав свои планы.

Об этом в интервью Sky Sports заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Паркера, подчеркнул, что сейчас его подопечный сосредоточен на поединка в октябре, а противостояние с Усиком отложено до 2026 года.

"Усик попросил тайм-аут у Всемирной боксерского организации (WBO) из-за травмы, предоставил доказательства, и на данный момент ситуация такова. Проведет ли он бой до конца года? Я очень сомневаюсь", – сказал Уоррен.

На выходных WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру. Свой последний поединок Усик провел 19 июля, когда в пятом раунде брутально нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

