Соперник Усика отказался от боя с украинцем. Поединок не состоится

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), являющийся обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской организации (WBO) Александра Усика (24-0, 15 КО), не станет встречаться с украинцем. Как сообщает The Ring, боксер начал подготовку к другому бою и уже прибыл в Дублин для проведения тренировочного лагеря.

Причиной срыва поединка стала травма Усика, из-за которой украинец запросил у WBO отсрочку переговоров о защите титула. Паркер же решил не ждать и ведет переговоры о поединке 25 октября против одного из британских тяжеловесов – в числе кандидатов называются Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли и Дерек Чисора.

Таким образом, обязательная защита не состоится, а судьба чемпионского пояса будет зависеть от решения Усика. Если украинец освободит титул, Паркер автоматически получит статус полноценного чемпиона и сможет провести первую защиту.

Ранее новозеландец провёл яркий сезон-2023, выиграв четыре боя, включая уверенную победу над экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Теперь же его возвращение в ринг может пройти в Лондоне, где Паркер не боксировал с 2018 года.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. В августе организация получила медицинские документы из Испании, где говорилось о необходимости полного отдыха и физиотерапии.

После того, как в сети появилось видео, где Александр пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение.

