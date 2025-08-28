Усик станцевал с Иво Бобулом и нажил себе проблем. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) вновь оказался в центре скандала. 38-летний крымчанин попросил у Всемирной боксерской организации (WBO) отсрочку переговоров о бое с Джозефом Паркером, сославшись на травму, но в сети всплыло видео, где он весело танцует на сцене с украинским певцом Иво Бобулом.

Кадры вызвали раздражение в лагере новозеландца. Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports заявил: "Я пока не видел медицинских доказательств, но, как мне кажется, серьёзная травма не позволила бы вести себя подобным образом". По его словам, они ждут конкретики, ведь бой был назначен еще в июле, но переговоры так и не начались.

Если поединок состоится, Паркер, экс-чемпион WBO, получит шанс завоевать все титулы Усика. Новозеландец заработал это право после побед над Деонтеем Уайлдером, Чжаном Чжилэем и Мартином Баколе. "Джозеф просто хочет драться и ждет. Он готов к любому сопернику и хотел бы выйти в ринг уже в этом году", — отметил Хиггинс.

В команде Усика ситуацию объяснили иначе. Директор Сергей Лапин подчеркнул, что чемпион имеет право на отдых после напряженных боев и травм: "Усик заслужил возможность восстановиться и сам выбирать свое будущее. Так что не нужно торопить события".

Ранее экс-чемпион мира по боксу Майрис Бриедис резко отреагировал на видео с этого благотворительного вечера. В своем Twitter 40-летний латвиец написал: "Неужели война уже закончилась, что можно устраивать такие публичные праздники?".

