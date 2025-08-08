В команде Усика отказались отвечать, когда украинец завершит карьеру

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) пока не принял никого решения относительно своего будущего. После победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) в минувшем месяце наш соотечественник наслаждается отдыхом и восстанавливается.

Об этом в интервью World Boxing News заявил директор команды боксера Сергей Лапин. По его словам, Усик мечтает о том, чтобы провести бой в Украине, но на сегодняшний день это не представляется возможным. Также менеджер не стал отвечать на вопрос, сколько еще раз фанаты увидят Александра в ринге.

"Сейчас Усик сконцентрирован на восстановлении после тяжелого тренировочного лагеря и боя. Нам нужно время, чтобы все взвесить и принять решение о следующих шагах. Конечно, он мечтает провести бой на "Олимпийском" в Киеве, но из-за обстрелов со стороны России это невозможно. Физически и ментально он находится в прекрасной форме. Мы не хотим спекулировать на том, сколько боев у него еще осталось. Когда он решит, что пришло время уйти, команда поддержит любое его решение", – сказал Лапин.

Ранее Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Усика. А бывший промоутер боксера Александр Красюк заявил, что выступает за окончание Александром профессиональной карьеры.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру. Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. А британца отстранили от бокса после поединка.

