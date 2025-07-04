Промоутер Джошуа раскритиковал Фьюри из-за третьего боя с Усиком

Известный промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что третье противостояние Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) не вызовет интереса среди болельщиков и экспертов. Глава компании Matchroom Boxing выразил уверенность в том, что британец справедливо проиграл оба боя украинцу.

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Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам промоутера Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), Цыганский король, как называют Фьюри, сложил в своей голове ложную картину о том, что он выиграл у Усика, и теперь хочет доказать всем свое превосходство над нашим соотечественником.

"Слушайте, мы все знаем, что Тайсон Фьюри любит попадать в новостные заголовки. Наверняка он действительно хочет вернуться ради боя с Усиком. Он думает, что выиграл у него два боя. Знаете, я так не считаю. Но это были близкие бои. Каждый боксер имеет желание отомстить за поражение. Я не думаю, что кто-то действительно заинтересован в третьем бое Усика и Фьюри" – сказал Хирн.

Накануне Фьюри объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем.

Фьюри угодил в зашкварную ситуацию, приняв приглашение россиянина Умара Кремлева посетить турнир так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA). Он начал продвигать представителя страны-агрессора в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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