Полное расписание сборной Украины по футболу в 2025 году: календарь матчей

Сборная Украины по футболу в 2025 году сыграет в плей-офф Лиги наций за право сыграть в элитном дивизионе турнира, а также поборется за выход на мировое первенство-2026. "Сине-желтые" также планируют провести несколько спаррингов, соперники по которым будут определены позже.

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Наша команда проведет восемь официальных поединков. Первый из состоится 20 марта, когда подопечные Сергея Ребров примут в стыках Лиги наций сборную Бельгии. Кроме того, в сентябре украинцы стартуют в отборе на ЧМ-2026, где их соперниками станут Азербайджан, Исландия, а также Франция или Хорватия.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В 2025 ГОДУ

Лига наций. Плей-офф за выход в дивизион А

20 марта, 21:45. Украина – Бельгия

23 марта, 21:45. Бельгия – Украина

ЧМ-2026. Отбор

Группа D

5 сентября, 21:45. Украина – Франция/Хорватия

9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21:45. Франция/Хорватия – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

Напомним, на ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 команд. От Европы на турнир поедут 16 представителей – 12 победителей групп и четыре сильнейших в плей-офф, куда попадут сборные, которые займут вторые места, и четыре из Лиги наций.

Украина лишь один раз в своей истории принимала участие в мировом футбольном первенстве. На ЧМ-2006 в Германии "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим победителям итальянцам.

Как сообщал OBOZ.UA, звезда сборной Украины Михаил Мудрик угодил в допинговый скандал. Ему грозит дисквалификация на четыре года. На ситуацию отреагировал главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров.

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