Украина добыла историческую победу в Канаде. Зинченко забил решающий гол через 2 минуты после выхода на поле. Видео

Сборная Украины по футболу на турнире Canadian Shield обыграла Новую Зеландию. Первая в истории встреча этих стран на стадионе BMO Field в Торонто завершилась со счетом 1:2.

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Уже с первых секунд подопечные Реброва попытались организовать нечто похожее на штурм, но оссада ворот Макса Крокомба быстро завершилась ничем. После этого уже номинальные хозяева организовали несколько выпадов в сторону Лунина, однако они также остались без ударов.

После этого основные действия матча перешли в центр поля. Украина пыталась высоко прессинговать, обозначая давления как только островитяне выводили мяч со своей штрафной.

На 16-й минуте Пихаленок сделал точный навес на Гуцуляка, но прицельный удар хавбека "Полесья" в невероятном прыжке потянул Крокомб.

Через пять минут уже сам Гуцуляк с другого фланга навешивал на Михайленка, тот смог пустить круглый снаряд вдоль линии ворот, но оборона Новой Зеландии быстро ликвидировала опасность.

К середине тайма игра обострилась. Украина вместо навесов стала использовать передачи низом, постепенно переведя матч в непосредственную близость к чужим воротам. На 31-й минуте после забегания Зубкова по флангу Кабаев должен был открывать счет, но не смог с 5 метров реализовать свой момент.

После перерыва доминирование "желто-синих" продолжилось. Наши соотечественники грамотно комбинировали, доходили до чужой штрафной, им очень не точного удара.

Кульминация матча состоялась на 54-й минуте. После долгой позиционной атаки, Илья Забарный выдал идеальную диагональ через половину поля, которая нашла Михайличенко. Тот сделал прострел на Гуцуляка и Алексей с 16 метров мощным ударом в шестерку открыл счет.

Победный счет продержался пять минут. После розыгрыша углового Вейн сделал скидку в центр вратарской, где Станович без какой-либо опеки от наших оборонцев с 3 метров расстрелял Лунина.

Ребров был явно недоволен таким результатом и выпустил на поле Цыганкова, Мартынюка и Зинченко. Два последних и организовали гол. Александр лишь через две минуты после появления на поле сделал счет 2:1. Полузащитник "Александрии" в своем дебютном поединке за сборную записал в свой актив ассист.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня украинская сборная потерпела разгромное поражение от команды Канады. Первый матч на турнире Canadian Shield в Торонто завершился со счетом 2:4.

После встречи главный тренер команды Сергей Ребров заявил, что причиной четырех пропущенных голов от Канады стали индивидуальные ошибки в обороне.

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