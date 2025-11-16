Украина с победой вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу-2026. Видео

Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии и вышла в плей-офф чемпионата мира-2026. Поединок заключительного, шестого тура квалификации, в Варшаве завершился со счетом 2:0.

Видео дня

Первые 45 минут игры оказались насыщенной моментами и борьбой. Украинцы активнее начали встречу и быстро захватили инициативу, однако реализовать созданные шансы не смогли. Исландцы же постепенно выровняли ситуацию и периодически отвечали опасными выпадами.

Украина создала первый по-настоящему острый момент уже на 3-й минуте, когда Александр Зубков пробил из штрафной, но не попал в створ. Команда продолжала доминировать в контроле мяча и темпе, что вылилось в несколько ударов Владислава Ваната: один из них на 11-й минуте заставил оборону Исландии нервничать, а на 40-й форвард был близок к результативному завершению эпизода, однако его слабый удар без проблем забрал Элиас Олафссон.

Самый громкий момент тайма возник на 24-й минуте. Виктор Цыганков получил передачу и мощно пробил в дальнюю область ворот: мяч попал в правую перекладину, спасая Исландию от пропущенного гола. Это был лучший шанс Украины до перерыва.

Исландия в свою очередь делала ставку на позиционные атаки и стандартные положения. Команда создала давление через серию угловых на 27–29-й минутах, но Анатолий Трубин уверенно отработал на выходах. Позже соперник продемонстрировал длинные розыгрыши с множеством передач, временами беря игру под контроль, что осложняло Украине быстрый переход в атаку.

Статистика ударов 6:4 подтверждала достаточно равную борьбу, хотя самые острые моменты были за украинцами. Команда Реброва владела мячом, но не смогла воплотить свое игровое преимущество в гол.

Вторая половина встречи прошла в таком же напряженном темпе, как и первый тайм, однако голов зрителям пришлось ждать долго.

Украина активнее начала тайм, продолжая давление через фланги и дальние удары. На 62-й минуте Александр Зубков отметился одним из самых опасных эпизодов после перерыва: его мощный удар с угла штрафной уже летел в центр ворот, но Элиас Олафссон спас Исландию, выбив мяч. Спустя несколько минут Виктор Цыганков также заставил исландского голкипера выручать команду: удар в левый угол требовал реакции, и Олафссон справился, отправив мяч на угловой.

Темп игры постепенно смещался в сторону обоюдоострых атак. После серии ошибок в центре поля Украина позволила сопернику организовать контратаку, однако защита сумела ликвидировать угрозу. Исландия в ответ получила несколько стандартов, одним из которых стал самый опасный момент гостей: на 78-й минуте Виктор Пальссон пробил из вратарской по центру ворот, но Анатолий Трубин блестяще отбил мяч, сохранив счет 0:0.

Тренерский штаб Украины освежил игру заменами, выпустив Николая Шапаренко, Романа Яремчука и Алексея Гуцуляка. Тем не менее попытки увеличить давление на оборону Исландии не приносили должного эффекта: навесы оставались неточными, а атаки нередко прерывались фолами. Сами украинцы также допускали нарушения, что приводило к потере динамики в концовке.

Ключевой момент наступил на 83-й минуте, когда после подачи углового Алексей Гуцуляк сбросил на Зубкова и тот головой в противоход голкипера забил решающий мяч.

На последних секундах не без помощи рикошета сам Гуцуляк забил второй гол.

Теперь, подопечных Сергея Реброва ждет жеребьевка плей-офф. Она состоится 20 ноября и определит соперников по полуфиналу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!