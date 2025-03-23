Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии и не пробилась в элитный дивизион Лиги наций

Сборная Украины по футболу разгромно проиграла команде Бельгии в плей-офф Лиги наций и по сумме двух матчей не смогла выйти в элитный дивизион А. Ответная встреча на стадионе "Сегека-Арена" в Генке завершилась со счетом 3:0. Первый матч в испанской Мурсии подопечные Сергея Реброва выиграли 3:1.

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OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию матча Бельгия – Украина.

Игра началась в неспешном темпе, с прогнозируемым тотальным контролем мяча от хозяев. В атаке бельгийцы постоянно искали своего капитана Де Брейне.

На 8-й минуте Томас Мёнье хорошо обработал мяч и мощно бил в девятку, но Лунин оказался на месте. Позже судьи показали офсайд у бельгийца.

Сборная Украины огромными силами защищалась, к 10-й минуте лишь дважды выбежав в контратаки, которые завершились без ударов в створ.

На 12-й минуте Забарный неприятно поскользнулся перед своей штрафной и лишь ценой желтой карточки остановил Де Брейне, убегающего к нашим воротам. Штрафной бельгийские игроки исполнили неудачно.

Подопечные Гарсии продолжали давить, пытаясь низкими передачами вывести воих форвардов один на один с украинским вратарем, но Лунин на перехватах играл идеально. Украина всем составом была в глухой обороне, без шансов на какие-либо атакующие действия.

Кевин Де Брюйне на 23-й минуте из под ноги Калюжного метров с 20 бил по воротам, но не попал в девятку, хотя было очень близко к голу. Спустя 4 минуты "желто-синие" выбежали в хорошую атаку и Зинченко нанес первый удар нашей команды.

На 36-й минуте в украинской штрафной стало особенно "жарко": дважды подавая с угловых "красные дьяволы" были близки к голу - в первом случае Украину спасла штанга, а во втором удачно сыграла наша оборона.

Наши футболисты играли просто на отбой, даже не помышляя о каком-либо организованном нападении. Статистика после первого тайма была более чем красноречива.

После перерыва ситуация не изменилась. Украинцы выставили "автобус" (были всем составом в обороне) и сосредоточились исключительно на разрушительных действиях.

На 62-й минуте Забарный потерял в своей вратарской Лукаку, но Ромелу с 2 метров не смог попасть в рамку.

В ответ после шикарного навеса от Миколенко Судаков едва-едва не дотянулся до мяча.

На 70-й минуте Бельгия все таки добилась своего. Максим Де Кейпер после передачи Джереми Доку ювелирно отправил круглый снаряд в шестерку ворот Лунина.

Ребров выпустил свежих Цыганкова и Довбика вместо Судакова и Ваната, но на динамике игры это никак не сказалось. Команда из Украины всем составом по прежнему была за линией мяча.

На 76-й минуте Лукаку эффектным ударом боковыми ножницами сделал счет 2:0.

Развязка наступила на 86-й минуте, когда Ванакен отдал разрезающий пас на Лукаку и ветеран сборной Бельгии сделал счет разгромным.

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