Сборную Украины по футболу за полчаса разгромили на турнире в Канаде. Видео

Сборная Украины по футболу потерпела разгромное поражение от команды Канады. Первый матч на турнире Canadian Shield в Торонто завершился со счетом 2:4.

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Ребров выставил на матч состав в три центральных защитника. Тымчик разместился выше, чем Бондар и Забарный. Однако уже на 4-й минуте наша оборона дала провал. Матвиенко проиграл на фланге единоборство полузащитнику "Монреаля" Тейджону Бьюкенену, тот ворвался в штрафную, ушел от Калюжного и навесил точно на голову Джонатана Девида. Тот со второй попытки распечатал наши ворота.

Украина использовала вертикальные передачи, часто диспетчером оказывался Забарный, однако очень сильно страдала реализция. Зинченко мог сравнивать счет, когда вышел один на один, избежав офсайда, однако его попытка хитро перекинуть вратаря оказалась неудачной.

В ответ Канада забила второй гол, который стал клоном первого. Вновь острый фланговый проход Б'юкенена и точный удар головой Джонатана Девида.

Халатность в обороне со стороны Бондара привела к третьем голу. Игрок сборной Украины небрежо сыграл на последнем рубеже защиты, подарив мяч сопернику. Промис Дэвид четко реализовал свой выход один на один.

Во втором тайме хозяева профессионально засушили встречу. Особо не напрягаюсь, канадцы держали свои ворота сухими. Украине мало что удавалось сделать в нападении. Наши соотечественники попробовали сместить атаки на фланги, но и там мощная канадская оборона не давала шансов для гола. Украины страдали от отсутствия креативности.

На 81-й минуте Бьюкенен к своим двум ассистам добавил забитый гол, сделав счет неприличным.

После этого игроки из Канады расслабились и пропустили дважды. Сперва отметился Илья Забарный, а на 1-й добавленной минуте Зинченко с пенальти установил окончательный счет.

Свой второй и заключительный матч на Canadian Shield подопечные Реброва проведут в ночь на 11 июня. Встреча состоится в 00:00 среды по киевскому времени.

Отметим, что предыдущая встреча "желто-синих" также завершилась разгромным поражением 0:3. В ответной встрече плей-офф к квалификации на ЧМ-2026 Украину разгромила Бельгия.

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