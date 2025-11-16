Определились возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины после победы над командой Исландией вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу-2026. На момент публикации этой новости подопечные Сергея Реброва благодаря высокому рейтингу ФИФА попали в первую корзину и уже получили предварительных соперников.

На данный момент Украина в полуфинале сыграет против одной из четырех сборных из корзины №4: Швеции, Румынии, Северной Ирландии, а также против команды, которая определится в матче Уэльс – Северная Македония 18 ноября.

Если Уэльс выиграет дома, последним потенциальным соперником станет Северная Македония. Если же гости не проиграют, в четвертую корзину попадет Уэльс.

Свой поединок 1/2 финала Украина проведет номинально дома, а возможный соперник по финалу станет известен 20 ноября после жеребьевки. Поединки плей-офф пройдут в конце марта 2026 года.

Также существует сценарий, при котором Украина может опуститься во вторую корзину и встретится с командой из третьей. Для этого должны сойтись два из четырех условий:

Германия проигрывает дома Словакии (17 ноября)

Австрия уступает Боснии и Герцеговине (18 ноября)

Дания проигрывает в гостях Шотландии (18 ноября)

Швейцария должна проиграть Косову с разницей минимум в шесть мячей (18 ноября)

