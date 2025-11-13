Сборная Украины по футболу разгромлена Францией в отборе на ЧМ-2026. Видео

Сборная Украины по футболу потерпела поражение в 5-м туре отбора на чемпионат мира-2026. Гостевой поединок против команды Франции в Париже на "Парк де Пренс" завершился со счетом 0:4.

С первых минут французы взяли инициативу в свои руки, вынудив подопечных Сергея Реброва весь тайм провести в обороне. Уже на 4-й минуте Барколя пытался прорваться в штрафную украинцев, но Сваток сумел перехватить мяч, а затем удары Шерки и Олисе были заблокированы защитой. На 8-й минуте Ле Бле заработали первый угловой, и Олисе пробил из-за пределов штрафной – удар заблокировал Яремчук.

Украинцы тоже старались отвечать контратаками, но большинство попыток прорыва завершались потерей мяча еще до центрального круга. На 2-й минуте первая атака правым флангом была остановлена соперниками, а на 16-й минуте недопонимание между игроками привело к потере мяча на чужой половине.

Опасные моменты создавали оба лидера атак: на 17-й минуте Мбаппе пробил с полукруга штрафной, но Трубин отразил мяч за пределы поля, а на 26-й минуте Шерки пробил выше ворот с линии штрафной. На 23-й минуте Барколя ворвался в штрафную с левого фланга, но передача Мбаппе была перехвачена Сватком.

Желтую карточку в матче получил Коне на 31-й минуте за грубый подкат против Яремчука. На последних минутах тайма украинцы успешно заблокировали удар Шерки с линии штрафной.

По статистике Франция контролировала игру 63% времени, тогда как Украина – 37%.

Все ключевые события случились во втором тайме. Украина пыталась создать давление на ворота Франции и даже вынудили арбитра Славко Винчича смотреть VAR в нашу пользу, однако в итоге забили хозяева. Дебютант нашей команды Михавко в своей штрафной сбил Майкла Олисе, после чего Мбаппезабил гол "паненкой" – 1:0.

Украина попыталась освежить игру заменами: на 64-й минуте в игру вышли Шапаренко и Ванат вместо Очеретька и Гуцуляка, а на 75-й – Цыганков и Зубков вместо Яремчука и Михавка. Эти перестановки позволили украинцам активнее атаковать, однако моменты у ворот французов оставались ограниченными.

Франция продолжает контролировать мяч и создавать опасность, на 76-й минуте удвоил свое преимущество.

"Желто-синие" никак не справлялись с атакующим потенциалом соперника, пропустив и третий гол.

Разгром завершил Уго Экетике, 20 минутами ранее вышедший на замену.

Статистика игры выглядела просто шокирующей.

Свой заключительный матч на этой стадии отбора Украина проведет в воскресенье, 16 ноября, против сборной Исландии. Начало в 19:00.

