Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) завершили подготовку к бою 18 мая. Оба спортсмена синхронно объявили о том, что закрыли свои тренировочные лагеря.

Об этом будущие соперники сообщили на своих страницах в социальной сети Instagram. Боксеры показали свою актуальную форму после многих недель изнурительных тренировок. На снимках видно, что Усик и Фьюри находятся в отличных кондициях, а британец практически полностью избавился от лишнего веса.

В то же время некоторые фанаты начали подкалывать Тайсона. Они припомнили ему неоднократные срывы поединка и призвали его аккуратно провести недели перед боем.

"Чувак, только не поцарапайся там нигде, очень прошу", "Грядет очередное рассечение через два дня и отмена боя", "Ты проиграешь. Это видно по твоим глазам. Усик – другой уровень", "Выглядит отлично", "Нет, ему нужно еще сбросить несколько лишних килограмм", – пишут в комментариях.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против ФЬюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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