УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) завершили подготовку к бою 18 мая. Оба спортсмена синхронно объявили о том, что закрыли свои тренировочные лагеря.

Об этом будущие соперники сообщили на своих страницах в социальной сети Instagram. Боксеры показали свою актуальную форму после многих недель изнурительных тренировок. На снимках видно, что Усик и Фьюри находятся в отличных кондициях, а британец практически полностью избавился от лишнего веса.

Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года
Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

В то же время некоторые фанаты начали подкалывать Тайсона. Они припомнили ему неоднократные срывы поединка и призвали его аккуратно провести недели перед боем.

"Чувак, только не поцарапайся там нигде, очень прошу", "Грядет очередное рассечение через два дня и отмена боя", "Ты проиграешь. Это видно по твоим глазам. Усик – другой уровень", "Выглядит отлично", "Нет, ему нужно еще сбросить несколько лишних килограмм", – пишут в комментариях.

Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года
Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Подготовка завершена: Усик и Фьюри показали, как выглядят за 9 дней до главного боя 2024 года

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против ФЬюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!