Нагорно-Карабахский конфликт был борьбой Азербайджана за возвращение контроля над регионом, который международно признавался частью Азербайджана, но некоторое время находился под контролем этнических армян. Конфликт, обострившийся в 1988 году, привёл к нескольким войнам (1992–1994, 2020) и завершился в сентябре 2023 года установлением полного контроля Азербайджана над регионом.

В эти дни исполняется ровно десять лет событиям, вошедшим в новейшую историю Азербайджана. Речь идёт об апрельских боях 2016 года, получивших название четырёхдневной войны. В ходе коротких, но чрезвычайно важных с военной, стратегической и политической точек зрения боевых действий азербайджанская армия после более чем двадцатилетней стагнации линии фронта впервые смогла отвоевать небольшие части своей территории.

В ночь на 2 апреля 2016 года Вооружённые силы Азербайджана начали наступательную операцию в ответ на провокации противоположных военных формирований. В ходе тяжёлых боёв азербайджанская сторона заявила об уничтожении 30 армянских танков, 25 артиллерийских установок и другой бронетехники. Более 800 военнослужащих противоположной стороны были убиты и ранены. Наиболее существенным военным успехом стало установление контроля над стратегической высотой Лелетепе. Через четыре дня, после вмешательства и посредничества России, было достигнуто соглашение о прекращении огня.

В итоге Азербайджан освободил несколько десятков квадратных километров территории. Важно, что под контроль азербайджанской стороны перешёл ряд стратегических высот и позиций, что имело огромное значение для реализации будущего наступления осенью 2020 года.

Президент Армении Серж Саргсян был вынужден признать потерю части территорий, которые, по его словам, "не имели стратегического значения". Последовавшие увольнения в рядах высшего военного командования свидетельствовали о настоящем шоке, пережитом армянской стороной после результатов боевых столкновений. Таким образом, четырёхдневная война стала поворотным моментом в истории затяжного армяно-азербайджанского конфликта. Было наглядно продемонстрировано, что возможность освобождения оккупированных земель военным путём действительно существует.

Напомним, что ещё с 2003 года в документах Совета Безопасности ООН, Движения неприсоединения, Европейского Союза, Совета Европы, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и других международных организаций была создана соответствующая правовая база для урегулирования карабахского конфликта. Прежде всего должны были быть выполнены четыре резолюции Совбеза ООН, принятые в 1993 году (822, 853, 874, 884), которые оставались невыполненными на протяжении нескольких десятилетий.

Следует отметить, что с 2003 года военные расходы Азербайджана увеличились более чем в 15 раз. За этот период были проведены масштабные реформы в Вооружённых силах страны. Азербайджанская армия была оснащена самым современным оружием и техникой.

В продолжение событий апреля 2016 года, в мае 2018 года более 11 тысяч гектаров территории Нахичеванской Автономной Республики, включая село Гюннут Шарурского района, были освобождены, заняты выгодные высоты вдоль государственной границы, а дорога Ереван–Горис–Лачин взята под контроль. А уже 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала в Карабахе масштабные и успешные контр наступательные операции по освобождению азербайджанских земель от оккупации. Итогом 44-дневной Отечественной войны стало освобождение большой территории и значительного количества населённых пунктов, которые находились под временной оккупацией. Освобождение Агдама 20 ноября и Кяльбаджара 25 ноября обеспечило выполнение соответствующего пункта трёхстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, а также определило военно-политическое урегулирование конфликта. Кроме того, резолюции Совбеза ООН № 822 и 853, принятые в 1993 году и оставшиеся невыполненными 27 лет, предусматривавшие вывод оккупационных сил из Кяльбаджарского и Агдамского районов Азербайджанской Республики, были реализованы. В соответствии с пунктом трёхстороннего Заявления вывод с 1 декабря 2020 года вооружённых сил Армении из Лачинского района оценивается как результат военно-дипломатических успехов Азербайджана.

Через три года, в результате локальных антитеррористических мероприятий 19–20 сентября 2023 года, Азербайджан полностью восстановил как территориальную целостность, так и суверенитет, создав прочную основу для установления мира в регионе Южного Кавказа. 15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в Агдере, Ходжалы, Аскеране, Ходжавенде и Ханкенди.

Таким образом, апрельские бои 2016 года стали генеральной репетицией 44-дневной войны. В самой Армении апрельское поражение вызвало серьёзный кризис доверия к руководству страны и армии, что стало одним из факторов политических изменений 2018 года, когда к власти фактически пришёл Никол Пашинян.

8 августа 2025 года в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта. Согласно плану Белого дома, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, который будет функционировать по армянскому законодательству. Тем самым Баку рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеванем. Этот проект направлен на соединение Азербайджана с его эксклавом и ослабление политического влияния России на Кавказе. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД Армении и Азербайджана также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

В настоящее время Азербайджан уже начал экспорт своих энергоресурсов в Армению, а в Ереване завершают формирование списка промышленных и сельскохозяйственных товаров для экспорта в Азербайджан. Мирное и взаимовыгодное сотрудничество двух государств Южного Кавказа имеет позитивные перспективы развития.