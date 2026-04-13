Сотни миллионов людей останутся без работы: во Всемирном банке предупредили о катастрофе на рынке труда

В течение следующих 10-15 лет около 1,2 млрд жителей развивающихся стран достигнут трудоспособного возраста, однако экономики этих стран смогут создать лишь примерно 400 млн рабочих мест. Таким образом дефицит на рынках труда достигнет около 800 млн рабочих мест.

Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Всемирного банка Аджай Банга. Он признал, что сосредоточить внимание на долгосрочных проблемах сложно из-за постоянных потрясений – от пандемии до новых войн, поэтому он настаивает на необходимости работать сразу в нескольких направлениях.

"Мы должны "ходить и жевать жвачку" одновременно. Мы проходим через краткосрочный цикл. Более быстрый – это обстоятельство, связанное с рабочими местами или водой", – отметил он.

Среди ключевых задач глава Всемирного банка выделил следующие:

создание рабочих мест;

доступ к электроэнергии;

обеспечение людей чистой водой.

Во Всемирном банке планируют активнее сотрудничать с развивающимися странами, для устранения барьеров, которые годами сдерживали инвестиции. Банга выделил следующие вызовы, которые сдерживают развитие экономики:

улучшение регуляторной среды;

борьба с коррупцией;

реформа трудового и земельного законодательства;

упрощение открытия бизнеса и логистики.

Глава Всемирного банка подчеркнул, что эти изменения могут создать условия для новых рабочих мест и одновременно обеспечить молодежи экономические возможности и чувство достоинства. Несмотря на осторожный оптимизм, он признает, что быстро решить проблему не удастся.

"Я не знаю, можно ли когда-нибудь достичь утопии, когда обо всех позаботятся в ближайшие 15 лет. Я сомневаюсь, что это произойдет, но если этого не сделать, последствия будут достаточно серьезными с точки зрения нелегальной миграции и нестабильности", – отметил Банга.

Президент Всемирного банка отметил, что правительства некоторых стран заинтересованы в создании большего количества качественных рабочих мест для молодого поколения. Кроме занятости, важной темой станет доступ к воде. Всемирный банк вместе с другими институтами планирует инициативы для обеспечения еще одного миллиарда людей безопасным водоснабжением.

Параллельно продолжается работа над подключением сотен миллионов домохозяйств в Африке к электросетям и улучшением системы здравоохранения.

Всемирный банк определил пять ключевых направлений для инвестиций: инфраструктура, сельское хозяйство для мелких фермеров, первичная медицина, туризм и производство с добавленной стоимостью. Эти отрасли менее зависимы от глобальной торговли и менее уязвимы к быстрому развитию искусственного интеллекта.

Банга подчеркнул, что правительства и международные институты не справятся самостоятельно без привлечения бизнеса.

"Проблема заключается в том, что мы не можем сделать это самостоятельно. Нам нужно заставить этот снежный ком катиться вниз, собирая много снега по ходу движения, чтобы достичь этой удивительной цифры в 800 миллионов", – подытожил он.

