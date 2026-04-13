Він виріс у консервативній родині з глибоким корінням в угорській політиці. Його дід Пал Ерьош — відомий телеведучий і юрист.

Його хрещений батько Ференц Мадл — президент Угорщини з 2000 по 2005 рік. У 2004 році Мадяр закінчив юридичний факультет Католицького університету Пазмань Петер у Будапешті.

Після того як Фідес прийшов до влади у 2010 році, Петера призначили чиновником у МЗС. Рік потому, під час головування Угорщини в ЄС, він приєднався до Постійного представництва Угорщини при ЄС в Брюсселі.

У 2015 році перейшов до Канцелярії прем’єр-міністра. У 2018 році очолив відділ правового забезпечення ЄС у державному банку MBH. З 2019 по 2022 рік був генеральним директором Центру студентських кредитів.

У 2006 році він одружився з юристкою Юдіт Варгою, яка згодом стала міністром юстиції в уряді Орбана. Пара жила в Брюсселі, де Мадяр працював дипломатом при представництві Угорщини в ЄС, а Варга консультувала угорського євродепутата. У 2018 році повернулися до Угорщини. Розлучилися у березні 2023 року.

У 2024 році вибухнув скандал: президентка Угорщини Каталін Новак помилувала людину, засуджену за приховування сексуального насильства над дітьми в дитячому будинку. Варга, як міністр юстиції, підписала це помилування і пішла у відставку.

Наступного дня Мадяр дав розгорнуте інтерв’ю популярному угорському YouTube-каналу Partizán, де публічно розірвав з Фідес і звинуватив уряд Орбана в системній корупції. Інтерв’ю набрало понад 2 мільйони переглядів у країні з менш ніж 10 мільйонами населення.

Того ж 2024 року він заснував партію Tisza. На виборах до Європарламенту вона отримала 30% голосів — найкращий результат будь-якої не-фідесівської партії з 2006 року.

У неділю, 12 квітня 2026 року, на парламентських виборах партія Мадяра йшла до 137 місць — більше двох третин парламенту.

Мадяр базував свою компанію на трьох речах: корупція з мільярдами євро фондів ЄС; занепала система охорони здоров’я; і стагнація економіки.

Він обіцяв відновити відносини з ЄС, який заморозив фінансування Угорщині через підрив демократичних інституцій за Орбана.

Мадяр свідомо оминав теми, які Орбан використовував проти опонентів роками. Не говорив про ЛГБТК+-права. Мовчав про заборону Будапештського прайду.

І майже не говорив про війну в Україні — щоб не дати Орбану повторити маніпуляцію 2022 року, коли того опонента зобразили як людину, що хоче послати угорців воювати проти росії.

Цього разу Мадяр зміг перемогти пропаганду Орбана та російських політтехнологів.