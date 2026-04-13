Декілька слів та перших вражень щодо Угорських парламентських виборів. Чинний премʼєр Віктор Орбан і його політична сила Фідес програли вибори. Пан Орбан публічно визнав поразку і заявив про перехід в опозицію.

Як на мене, двічі перебуваючи при владі з певною перервою, але вцілому більше 20 років , сьогодні ще чинний премʼєр Орбан набрид до певної міри угорцям! Це була велика помилка їх політичної команди , що персоналізація партії була повʼязана лише з ним усі останні 15 років. Це стало найголовнішою, як на мене, причиною провалу на цих складних парламентських виборах. Демократична зміна керівництва є тим фактором, який завжди мають брати до уваги лідери політичних сил. Особливо тих, хто довго при владі у суспільствах та державах!

Хоча Угорщина гарна і доглянута країна! Сам Орбан значною мірою зробив багато для того, щоб, до прикладу, ціни на енергоносії у цій країні були втричі нижчі, чим до прикладу, у сусідній Німеччині.

Політичні суперечки всередині ЄС викликали конфліктний характер виборчої кампанії . Питання штучно і спрощено стояло руба. Або Угорщина матиме європейське майбутнє, або ж - перспектива зросійщини. Хоча усім зрозуміло, що Угорщина, то Європа!

Україна і фінансування допомоги від ЄС нашій країні теж було фактором цих виборів! І не факт , що наші взаємовідносини набудуть негайно абсолютно нового і конструктивного характеру.

Американський фактор через війну в Ірані, конфлікт Дональда Трампа з керівництвом ЄС і НАТО певним негативним чином вплинули в останній так би мовити момент на результати угорських парламентських виборів також.

Глобалісти радіють сьогодні. Вони позбулися , на перший погляд, однієї з проблем.

Голова Єврокомісії вже зробила резонансну заяву щодо результатів угорських виборів! Іі радість очевидна!

Однак. За цими іграми виборчих перегонів по великому рахунку , угорці не розібралися серйозно, то що конкретно пропонує їм політичний лідер партіі Тиса пан Мадяр! Не надали оцінки тому, що він по суті немає серйозного власного національного політичного беграунду! Його історія - це історія карʼєри на тлі сімейного скандалу колишньої міністерки юстиції Угорщини , де вона вдома обурювалася історією про корупцію, а її тепер вже колишній чоловік і одночасно майбутній премʼєр Угорщини записав цю їх домашню розмову і зробив з цього політичний піар. Власне , з якого і почав свій рух до премʼєрського крісла… Цікавий ньанс….Думаю, він принесе ще самій Угорщині багато несподіванок!

Сьогодні ж головне, що вибори відбулися. Відбулися, очевидно, спокійно. Активно! Не зовсім конкурентно сутнісно, але так вже проходить не одна кампанія виборів…. І все ж , сьогодні можна стверджувати, Угорщина була і є європейською країною з демократичними традиціями проведення виборів, як різновиду демократичної легітимності. І це особисто мене радує.