Работница ТЦК задекларировала Porsche по аномальной цене: OBOZ.UA изучил тысячи деклараций и нашел самые интересные машины чиновников

Самая дорогая машина, которую удалось найти в свежих декларациях чиновников, стоит около 364 тыс. долларов. Речь идет об Aston Martin DBX 2022 г. в., на котором ездит жена одного из нардепов. Это настолько редкая машина, что сейчас на популярных сайтах по продаже авто нет такой ни одной.

Видео дня

OBOZ.UA изучил тысячи деклараций и собрал самые интересные автомобили, которые показали украинские чиновники. О том, кто показал аномальные цены на машины и у кого самый дорогой автопарк – читайте в материале.

Особые цены на машины

Если одни чиновники удивляют суммами, которые они готовы тратить на свои машины, другие – своим бешеным везением и умением торговаться. Например, ведущая специалистка отдела призыва Хмельницкого ОТЦК и СП Алена Кольцова в прошлом году стала обладательницей Nissan Qashqai 2018 г. в. Такая машина стоит около 15-18 тыс. долларов. Тогда как чиновница приобрела ее всего за 50 тыс. грн, то есть примерно 1,2 тыс. долларов по состоянию на прошлый год.

OBOZ.UA удалось найти автомобиль, который приобрела сотрудница ТЦК. Машину купили через объявление на специализированном сайте. Страница с этой машиной уже удалена, однако часть объявления удалось воссоздать. Продавец указывал цену в 13,6 тыс. долларов. Машина находится "на ходу", пробег – 92 тыс. км. Как работнице ТЦК удалось авто, которое продавали за 13,6 тыс. долларов, купить у этого же продавца за 1,2 тыс. долларов – большая загадка.

При том можно утверждать, что 13,6 тыс. долларов работница ТЦК потратить не могла. Ведь ее муж, россиянин Юрий, в прошлом году зарабатывал 6,1 тыс. грн в месяц, сама работница ТЦК получает зарплату в размере около 19,5 тыс. грн. А размер сбережений семьи за год почти не изменился (у мужа задекларировано 25 тыс. долларов).

Наверное, муж Юрий также обладает особым навыком торговаться. В 2023-м он купил автомобиль Porsche Panamera 2014 г. в. Такая машинастоит сейчас около 25 тыс. долларов. Муж работницы ТЦК отметил, что автомобиль обошелся ему в 46 тыс. грн.

Самый дорогой автопарк: кто пользуется машинами за десятки миллионов гривен

Нардеп от "Батькивщины" Олег Мейдич в своей декларации упомянул один из самых дорогих автомобилей в мире (и самый дорогой из всех проанализированных OBOZ.UA деклараций) – Aston Martin DBX 2022 г. в. Эту машину его жена взяла в аренду у связанной ООО. Актуальных объявлений о продаже этих авто нет, но еще недавно официальный дилер продал такую машину за 363,9 тыс. долларов (15,8 млн грн).

На этом фоне Audi RS6 2025 г. в., которым пользуется нардеп, кажется "бюджетным вариантом".

Машины официально парламентарию и его жене не принадлежат. Aston Martin Татьяна Мейдич арендует у "Иноверс Групп". Эта компания до недавнего времени была оформлена на отца нардепа – Леонида Погорельского. Что интересно, чистая прибыль фирмы в 2025-м была на уровне 2,2 млн грн. Машина же, которая была оформлена на эту ООО, стоила как семь годовых чистых доходов.

Некоторые чиновники оформляют машины не на связанные ООО, а на родственников. Так, председатель Одесской районной государственной администрации Александр Гринчак в декларации указал три машины. И ни одна из них ему не принадлежит. Все оформлено на родственников: брата Вадима, жену Татьяну и отца Василия Ивановича.

Василию Ивановичу 76 лет. Ему принадлежит автомобиль Lexus LX 570 2021 г. в., который он в конце 2024-го перерегистрировал в связи с изменением цвета (сейчас машина черная). Такая машина на сайтах с объявлениями стоит около 70 тыс. долларов.

Гринчак пользуется Lexus LX 570 отца еще с августа 2022-го. Скорее всего, машину купили новой. И именно чиновник будет ездить на обновленной машине уже в новом цвете.

Согласно декларации, жене принадлежит Porsche Cayenne 2023 г. в. Стоимость такой машины составляет около 65 тыс. долларов. Кстати, Татьяна Гринчак – партнерша скандально известного бизнесмена Михаила Стефанишина, о котором уже неоднократно писал OBOZ.UA. "Промдорресурс" в равных частях принадлежит Татьяне Гринчак и Руслану Козакову (по 33%), а еще 34% – в собственности Михаила Стефанишина.

Одесский чиновник мог бы позавидовать автопарку члена ВВК из Киева, врача-нейрохирурга Алексея Рябцева (Киевская городская клиническая больница № 12). Жена Рябцева также врач, они получают официально относительно скромные зарплаты медиков, однако имеют шикарный автопарк.

Врачу принадлежит Mercedes-Benz GLS-Class 2023 г. в. (стоимость в декларации – 4 млн грн, в объявлениях – от 100 тыс. долларов), Mercedes-Benz GLS-Class GLS 450 2025 г. в. (стоимость в декларации – 5,9 млн грн, в объявлениях – от 137 тыс. долларов).

Жена, которая работает в Институте судебной психиатрии Минздрава, владеет автомобилем BMW X1 2024 (цена в декларации – 2,2 млн грн, что соответствует рыночной стоимости в 49 тыс. долларов).

Заместитель руководителя Территориального управления БЭБ в Волынской области Сергей Журавлев вместе с женой владеет 6 автомобилями. Среди них Mercedes-Benz GLS-Class GLS 400 2019 г. в. (стоимость в декларации – 2,4 млн грн, в объявлениях – от 63 тыс. долларов). В 2024-м на жену Татьяну оформили Audi Q7 2016 г. в., а в 2025-м – Tesla Model Y 2022 г. в.

Что интересно, чиновник БЭБ задекларировал около 2,2 млн грн в криптовалюте. За последние годы резко разбогатела его жена. В 2023-м она задекларировала 1,2 млн грн годового дохода от занятия предпринимательской деятельностью. То есть это около 100 тыс. грн "грязными". В прошлом году она показала доход уже в 9,2 млн грн. Вероятно, это и является официальным объяснением происхождения такого количества элитных автомобилей.

Среди владельцев элитных автомобилей есть также и прокуроры. Например, прокурор из Днепропетровской областной прокуратуры Анастасия Коваленко еще в 2024-м стала обладательницей BMW X5 2024 г. в. Такая машина стоит около 115 тыс. долларов (в декларации указана цена в 4,5 млн грн).

Член ВЛК при "Третьей Черкасской городской больнице СМП" Юрий Бейкун в 2023-м стал владельцем Jeep Grand Cherokee 2023 г. в. Такой автомобиль стоит около 58 тыс. долларов (стоимость в декларации – 1,5 млн грн). А в 2024-м новую машину оформили и на жену врача Лидию Владимировну – BMW X5 xDrive 30d 2024 (стоимость в декларации – 4,3 млн грн). Кстати, похожим автомобилем владеет член внештатной ВВК из Киева Сергей Вамуш. В 2024-м он стал владельцем BMW X5 xDrive 45е 2022 г. в. (цена в декларации – 2,5 млн грн).

Также предпочитает BMW и проректор Винницкого национального медицинского университета им. Пирогова Инна Андрушко. Она стала обладательницей нового BMW X7 2025 г. в. за почти 6,2 млн грн (около 143 тыс. долларов).

А в 2023-м она купила Mercedes-Benz GLS-Class 2022 г. в. (стоимость составляет более 100 тыс. долларов).

НАПК провело детальную проверку ее декларации за 2023-й, когда BMW X7 в ее собственности еще не было, и установило: с учетом всех доходов (женщина сдает в аренду десятки участков земли) и подарков, на машины она потратила минимум на 1 млн грн больше, чем официально заработала.

Бывший муж Андрушко – председатель Седьмого апелляционного административного суда Виталий Кузьмишин.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].

Продолжение следует...