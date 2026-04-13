В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какие услуги больше всего

В Украине ускорился рост цен – в марте-2026 годовой уровень инфляции составил 7,9% против 7,6% в феврале. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля 2025-го по февраль 2026-го – тарифы выросли в целом на 1,7%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 4,3%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что на столько же выросла стоимость уборки мусора.

Также подорожало содержание и ремонт жилья. Его стоимость увеличилась на 4%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как изменились тарифы за месяц

В то же время с февраля по март тарифы выросли на 0,2%. В частности, расценки увеличились на:

содержание и ремонт жилья – на 0,6%;

уборку мусора – на 0,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали – на 0,3%.

Какой тариф на свет готовят для украинцев с мая

В то же время, за апрель украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Вместе с тем, действие этого тарифа заканчивается 30 апреля 2026 года – именно до этого срока распространяется соответствующее решение Кабмина от 22 октября 2025 года. Тем не менее, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения цен на электроэнергию для населения. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

