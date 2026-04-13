Отак, всю кампанію боролись з Україною, а як програли, то в них переміг Сорос.

Видео дня

Але точно програли росіяни. Щоб там не було в голові у Мадяра, але коли твою перемогу вітають лозунгом "росіяни гоу на хазу", то навряд чи ти будеш робити проросійські кроки. Чергова антиросійська революція в Будапешті. Але тепер на щастя угорців є Україна, яка встояла, а значить російські танки не загрожують вільній Угорщині. Хотілося б, щоб вони це розуміли.

Румунія, Молдова, тепер Угорщина. Росіяни з часів приходу до влади Трампа програють одні європейські вибори за іншими. Хоч у чомусь допомагає президент США. І його вірний віце.

Судячи з усього найближчими тижнями запрацює нафтопровід "Дружба", а значить блокування кредиту в 90 млрд євро закінчиться разом із епохою Орбана. Фіцо один в полі не воїн. Хіба що до нього приїде Венс і він наважиться на "останній і рішучий бій". Але то навряд чи.

Таким чином, зовнішній фактор тиску на українську фінансову стабільність зникає. Але лишається внутрішній. Необхідність збереження програми МВФ. І тут вже заважає ворог сильніший. Не угорський проросійський популізм. А рідний, український. Що заважає приймати непопулярні рішення. А він такий різнобарвний. І такий винахідливий. І коли хочеш, щоб тебе любили, то ти вигадуєш, наприклад, тезу, що не можна оподатковувати посилки, цей китайський експорт, бо це вдарить по найбіднішим. В Україні найбідніши - це пенсіонери. Це ті, хто страждає, коли податки на споживання не платять. Хоча, можливо, депутати можуть уявити чергу з пенсіонерів, що прийшли забрати свої покупки з алі експресу чи тему. Дуже добре можна це уявити.

За минулий рік імпорт через посилки склав 8 млрд доларів. Це вже стає непристойно не помічати таку схему.

І посилки це ж лише один із прикладів. І не найбільша схема. А їх багато. Ілюструючий тезу "платити податки і закривати схеми під час війни не на часі". Хоча якщо не зараз, то коли…

Програма МВФ важлива. Так, може перший транш грошей ЄС ми і отримаємо без кроків по реформам. Але нам потрібні всі гроші. І дуже добре, що жадібний Орбан не стоїть на шляху. Головне не завадити тепер самим собі. Через власну жадібність. І власний популізм.