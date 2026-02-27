'Под русскими флагами': легендарный тренер сборной Украины высказался о Бубке

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский поддержал призыв скелетониста Владислава Гераскевича лишить Сергея Бубку звания Героя страны. Бывший наставник олимпийской команды сине-желтых подчеркнул, что легендарный легкоатлет сегодня не достоин носить эту государственную награду.

Такое мнение Сосновский выразил в комментарии порталу Tribuna.com. Легендарный специалист подчеркнул, что настоящими героями на сегодняшний день являются защитники Украины в составе ВСУ, а Бубка, являясь членом Международного олимпийского комитета (МОК), не отстаивает права наших спортсменов.

"Для меня Герои Украины – это Герои Украины, люди, которые сегодня отдают жизнь за нашу Украину, проливают кровь за Украину, а спортсмены – это отдельно. Они делают свою работу, тренируются. Сергей Назарович, сегодня возглавляющий какую-то ветеранскую организацию, мировую. Он Герой Украины, он позволяет выступать под русскими флагами. Если мое личное мнение, на чьей я стороне, то я на стороне Гераскевича однозначно. Он и сейчас является членом МОК, он должен был отстаивать позицию спортсмена страны нашей. Это его обязанность, его избрали люди, чтобы он этим занимался", – сказал Сосновский.

Накануне скелетонист Владислав Гераскевич, выступая в Верховной Раде, призвал отобрать у Бубки звание Героя Украины. После этого за легендарного прыгуна с шестом, которого президент Владимир Зеленский лишил государственной стипендии, вступились некоторые спортсмены.

Бубку поддержал бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. Также тепло в адрес бывшего президента НОК Украины высказался Александр Усик и его жена Екатерина, заявившая, что многократный рекордсмен мира помогает ВСУ. В то же время в сети вспомнили критику легенды легкой атлетики со стороны Ярославы Магучих.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

