Ломаченко одним словом назвал Бубку после слов Гераскевича в Верховной Раде. Фотофакт

Василий Ломаченко публично выразил поддержку Сергею Бубке после выступления Владислава Гераскевича в Верховной Раде. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях окрестил Бубку одним словом – "легенда".

Видео дня

"С уважением, легенда! Мир Всем", — написал на русском языке Василий, прикрепив три фотографии легендарного легкоатлета: свежее фото, где он на фоне украинского флага, а также два архивных снимка с соревнований.

В комментариях под публикацией часть пользователей поддержала боксера, однако не все согласились с его позицией. Некоторые комментаторы перешли к оскорблениям. В частности, один из пользователей написал "Вата", другой — "Боже, яке ти тупе...".

Один из комментаторов также обратился к Ломаченко с вопросом, как бы он отнесся к молчанию Бубки в случае возможной дискриминации на Олимпиаде, отметив уважение к его заслугам.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля, лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной Раде призвал лишить звания Героя Украины Сергея Бубку.

Спортсмен назвал позорным не только то, что у многократного рекордсмена мира в прыжках с шестом до сих пор есть государственная награда, но и его членство в Международном олимпийском комитете (МОК).

Напомним, что OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке. 17 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату Бубке государственной стипендии

Напомним, Гераскевича отстранили от Олимпиады-2026 за желание выступить в шлеме с изображением убитых Россией украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!