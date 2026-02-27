'Опомнитесь, люди!' Жена Усика эмоционально обратилась к украинцам и заявила, что Бубка помогает ВСУ

Жена бывшего двукратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика Екатерина призвала украинцев отказаться от хейта в адрес легендарного легкоатлета Сергея Бубки. Таким образом она отреагировала на выступление в Верховной Раде скелетониста Владислава Гераскевича, который призвал лишить многократного рекордсмена мира в прыжках с шестом звания Героя страны.

Об этом Екатерина Усик написала на своей странице в социальной сети Instagram. Супруга нашего прославленного боксера добавила, что Бубка передавал помощь защитникам Украины, которые проходят реабилитацию после ранений, полученных на войне против российских оккупантов.

"Этот человек еще до моего рождения уже легендой был! Был, есть и будет! В нашей Стране так много начали разбрасываться олимпийскими чемпионами, такое впечатление, что они, с*ка, на каждом шагу валяются! Сергей Назарович Бубка лично передавал мне вещи два года подряд, чтобы ребятам, которые лежат в госпиталях, – которые я ремонтировала, не власть (потому что не время), – не голые возвращались домой! У меня все! Опомнитесь, люди!" – эмоционально прокомментировала Екатерина многочисленные слова украинцев в поддержку слов Гераскевича.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке. Напомним, Гераскевича отстранили от Олимпиады-2026 за желание выступить в шлеме с изображением убитых Россией украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал фото Сергея Бубки после заявления Владислава Гераскевича.

