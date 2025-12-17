Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову: детали

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплаты государственных стипендий некоторым известным спортсменам – чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Среди них легкоатлет Сергей Бубка и пловчиха Яна Клочкова.

Об этом говорится в указе главы государства №967/2025. Его Владимир Зеленский подписал в среду, 17 декабря.

Из документа стало известно, что Бубке государственная стипендия была назначенной распоряжением президента Украины от 30 января 2004 года, а Клочковой – от 15 июля 2009 года.

И Бубка, и Клочкова имеют статус многократных олимпийских чемпионов. Однако их деятельность и позиция относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину вызвали длительные дискуссии.

Так, бывший президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка выехал из Украины в начале большой войны и проживает за границей. Кроме того, у него нашелся бизнес, часть которого находится на временно оккупированной территории Донецкой области и обслуживает оккупантов из "ДНР". Это фирма "Монблан", записанная также на Василия Бубку, брата легкоатлета.

Что же касается Яны Клочковой, то она не только не осудила вторжение РФ в 2022 году, но и перебралась с сыном в оккупированный Крым, где живет ее мама. Бывшая "золотая рыбка" закрыла свою страницу в Instagram и молчит о войне.

Кроме Бубки и Клочковой государственных стипендий были лишены яхтсмен Евгений Браславец, гимнаст Юрий Ермаков, прыгун в воду Илья Кваша, пловец Валерий Лозик, яхтсмен Игорь Матвиенко и академическая гребчица Инна Фролова.

Этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная ассоциация Игр ветеранов (IMGA), которую возглавляет Сергей Бубка, наплевала на войну в Украине и допустила российских спортсменов под национальным флагом. В результате на соревнованиях на Тайване, которые состоялись в мае, представителей страны-агрессора бойкотировали атлеты из Литвы и Германии.

