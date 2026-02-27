'Это невероятно! Я искренне рад': Усик отреагировал на призыв лишить Бубку звания Героя Украины

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поддержал легендарного легкоатлета Сергея Бубки, в отношении которого скелетонист Владислав Гераскевич призвал ввести санкции. Боксер восхитился своим знакомством с многократным рекордсменом мира, сделав акцент на его достижениях.

Об этом Усик написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото с Бубкой. Олимпийский чемпион Лондона-2012 отметил важность достижений прыгуна с шестом, которые прославляли Украину на международной арене. При этом 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя не стал критиковать Гераскевича.

"На этом фото я с Бубкой Сергеем Назаровичем, одним из величайших легкоатлетов в истории, настоящей легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Я искренне рад быть знакомым с этим выдающимся человеком. Его список достижений просто невероятный. Это первый спортсмен в истории, который преодолел 6,00 м (1985) и 6,10 м. Личный рекорд на открытом воздухе – 6,14 м (1994) и в помещении – 6,15 м (1993). Более десяти лет абсолютного доминирования в мировой легкоатлетике. Это невероятно!" – прокомментировал Усик.

До этого Катерина Усик со словами "опомнитесь, люди" призвала украинцев отказаться от хейта в адрес Бубки. Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал фото Сергея Бубки после заявления Владислава Гераскевича.

