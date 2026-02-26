Гераскевич выступил в ВР и назвал легенду украинского спорта, который 'уничтожает Украину'

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной Раде призвал лишить звания Героя Украины Сергея Бубку. Спортсмен назвал позорным не только то, что у многократного рекордсмена мира в прыжках с шестом до сих пор есть государственная награда, но и его членство в Международном олимпийском комитете (МОК).

По словам Гераскевича, Бубка систематически работает против Украины, а потому должен быть лишен всех званий, передает Укринформ. Скелетонист напомнил, что бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) ведет бизнес с российскими оккупантами.

"У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК, – сейчас я говорю о господине Бубке, – которые до сих пор носят звание Героя Украины. На самом деле мне стыдно, что он носит это звание, он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, допускает российские флаги в организации, которую он возглавляет. Человек действительно подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас приобретается чаще всего посмертно – это недопустимо. Поэтому призываю, чтобы господин Бубка был лишен этой награды путем наложения на него санкций", – сказал Гераскевич.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке. Напомним, Гераскевича отстранили от Олимпиады-2026 за желание выступить в шлеме с изображением убитых Россией украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич призвал МОК дисквалифицировать президента организации Кристи Ковентри.

