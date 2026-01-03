УкраїнськаУКР
Переговоры ведет лично Суркис. Назван футболист "Динамо", которого хотят забрать "любой ценой"

"Динамо" из Бухареста может совершить громкий трансфер этой зимой. Клуб вступил в прямые переговоры с главой "Динамо" Киев Игорем Суркисом по поводу возвращения в команду нападающего Владислава Блэнуцы, сообщает FANATIK. По информации местных СМИ, руководство румынской команды готово на все, чтобы заполучить 23-летнего футболиста в аренду на предстоящий сезон.

Главная сложность переговоров заключается в сроке аренды. Киевляне настаивают на полугодичной аренде, тогда как в Бухаресте хотят видеть Блэнуцу в команде на год с возможностью последующего выкупа. В клубе считают, что короткая аренда не позволит игроку полностью адаптироваться и восстановить уверенность после недавнего скандала в Киеве.

"Мы хотим арендовать Владислава любой ценой. Чтобы он успел войти в команду, набрал форму и стал ключевым игроком", — приводит FANATIK позицию "Динамо" Бухарест.

Сейчас окончательного соглашения нет, но переговоры идут напрямую между клубами и находятся на самом высоком уровне. Возвращение Блэнуты в Суперлигу Румынии постепенно становится реальностью.

Напомним, что скандал вокруг новичка разгорелся еще до его дебюта: в сети появились видеоролики, где Блэнуцэ или его близкие демонстрировали симпатии к российской пропаганде.

Контракт Блэнуцэ предусматривает зарплату 520 тысяч евро за сезон плюс бонусы за результативность. Также, по данным СМИ, его семья в ближайшее время получит более просторное жильё в Киеве – в январе 2026 года у футболиста родится ребенок.

Отметим, что румын свой первый гол за киевский клуб забил в свои ворота.

17 декабря стало известно, что Блэнуцэ покинул Украину из-за "каких-то семейных обстоятельств". Румынский форвард не попал в заявку на ближайший матч Лиги конференций и отсутствовал на последних играх команды.

