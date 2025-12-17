Новичок 'Динамо', который фанател от 'русского мира', покинул Украину из-за 'семейных обстоятельств'

Новичок киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ покинул Украину из-за "каких-то семейных обстоятельств", сообщил главный тренер столичной команды Игорь Костюк. Румынский форвард не попал в заявку на ближайший матч Лиги конференций против и отсутствовал на последних играх команды.

Костюк подтвердил, что Блэнуцэ попросил отгул и уехал домой, добавив, что решение о включении форварда в заявку принималось с учетом наличия нескольких других игроков на его позиции.

"У нас есть два-три полноценные форварда, и мы выбирали тех, кто принесет команде больше пользы на поле", — пояснил наставник в интервью клубной пресс-службы .

Напомним, что скандал вокруг новичка разгорелся еще до его дебюта: в сети появились видеоролики, где Блэнуцэ или его близкие демонстрировали симпатии к российской пропаганде.

Эти материалы вызвали волну возмущения среди болельщиков, которые на игре с "Оболонью" забросали скамейку запасных ватой и вывесили баннер "Блэнуцэ – черт".

Несмотря на это, сам игрок ранее публиковал обращение к фанатам на украинском языке, подчеркивая гордость за возможность играть за "Динамо".

Контракт Блэнуцэ предусматривает зарплату 520 тысяч евро за сезон плюс бонусы за результативность. Также, по данным СМИ, его семья в ближайшее время получит более просторное жильё в Киеве – в январе 2026 года у футболиста родится ребенок.

Отметим, что румын свой первый гол за киевский клуб забил в свои ворота.

