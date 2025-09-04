УкраїнськаУКР
Новичок "Динамо" оказался фанатом "русского мира"? Суркис отреагировал на скандал

Новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце оказался в эпицентре громкого скандала, не успев даже дебютировать за команду. В социальных сетях румынского нападающего обнаружили видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым и восхвалением российской культуры.

На это обратили внимание журналисты портала Tribuna.com. Также они обнаружили в аккаунте жены игрока в социальной сети TikTok ролики с выступлением диктатора Владимира Путина. Информация быстро распространилась в сети и вызвала гневную реакцию у болельщиков.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на скандальную ситуацию. В комментарии сайту "Чемпион" он отметил, что должен ознакомиться с позицией футболиста, после чего будет принято решение относительно его будущего.

"Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы. Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной – он будет играть в "Динамо" Киев. Если нет – он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известный финансовые подробности трансфера форварда сборной Украины Владислава Ваната в испанскую "Жирону".

